Четверг, 14 Сентября 2023 16:43

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян 14 сентября представил кабмину законодательные поправки, регулирующие в том числе воинский учет женщин в возрасте от 18 до 27 лет, призываемых, по его словам, на <добровольную, но обязательную> службу.

По словам Папикяна, в результате внесенных в закон дополнений и изменений изменен порядок организации призыва на военную службу граждан женского пола, подавших заявление на обязательную военную службу в добровольном порядке, сроки подачи заявлений, особенности призыва на обязательную военную службу, определены условия призыва или признания не подлежащими обязательной военной службе и должностное лицо, имеющее полномочия принять такое решение.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, пояснил, что значит выражение <добровольно, но обязательно>. По его словам, каждый гражданин женского пола может добровольно принять решение о прохождении 6-месячной военной службы и <задокументировать данное решение>. <Уже после призыва в армию данная служба становится обязательной>, - указал премьер.

Как считает Пашинян, очень важно то, что уже после завершения срока службы женщины получат наградные в размере 1 млн драмов. Помимо этого, после прохождения 6-месячной службы, при желании, они смогут отслужить еще 5 лет в рамках программы <Защитник отечества>.

Первый призыв по новым правилам пройдет в январе 2024 года, сообщил премьер. Папикян уточнил, что МО будет готово принять женщин-призывников уже зимой, но поскольку предстоит работа в школах, то основной поток ожидается летом. Пашинян настоял на реализации программы уже в ходе зимнего призыва.

Глава МО также сообщил, что пересмотрено денежное довольствие курсантов военно- учебных заведений. Так, размер ежемесячного денежного обеспечения курсанта первого курса составит 15 тыс драмов, 2-го - 20 тыс драмов, 3-го - 25 тыс., 4-го - 30 тыс, 5-го курса и выше - 35 тыс драмов. Предусмотрена также система поощрений на основании успеваемости курсанта, благодаря которому его <стипендия> к концу 5-го курса может составить 175 тыс драмов ежемесячно, указал Папикян. Напомним, что 26 июня 2023 года Национальное Собрание РА на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законах "Об обороне" и "О военной службе и статусе военнослужащего>. Проектом, в частности, предлагается установить 6-месячный срок срочной военной службы для граждан женского пола. <Граждане женского пола, желающие пройти срочную военную службу, могут подать заявление в военный комиссариат по месту своей регистрации до 1 марта или 1 октября соответствующего года для участия в призыве на срочную военную службу, объявленую после дня подачи заявления. В случае подачи заявления после 1 марта или 1 октября соответствующего года гражданки зачисляются на обязательную воинскую повинность рядового состава, объявленую после дня подачи заявления>, - говорится в документе. При этом, граждане женского пола, состоящие на воинском учете и уведомленные об участии в обязательной воинской повинности рядового состава, могут письменно отказаться от призыва на военную службу. Весь период службы они проведут в военно-учебной части.