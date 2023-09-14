Четверг, 14 Сентября 2023 16:42

АрмИнфо. Развитие событий показывает, что после 44-дневной войны в Арцахе власти Армении принимают решения под сильным давлением новых региональных игроков. Об этом 14 сентября на брифинге заявил руководитель оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА, экс- министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, власти осуществляют две плохие политики, признавая Арцах частью территории Азербайджана и организуя антироссийское

движение. Оганян указал на опасность действий Еревана, который своими шагами может завести проблему к столкновению в регионе между крупными международными игроками. В качестве положительного факта экс-министр обороны указал на выборы президента Арцаха и формирование новой команды, которая приведет к развитию духа, присутствовавшего в Нагорном Карабахе.

Говоря о ситуации на границах Армении, Оганян заметил, что деятельность военно-политического руководства Армении не адекватна

сложившейся обстановке на передовой. Он подверг критике заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанные им накануне в НС РА, о предпринимаемых мерах по недопущению новой войны с Азербайджаном. <О других методах с трибуны парламента не говорят>, - подчеркивал Пашинян, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов. По мнению Оганяна, молчаливость властей в вопросах обеспечения безопасности на самом деле говорит о неспособности и неумении работать с обществом, чтобы развеять его беспокойство и озабоченность. "Когда власть говорит, что не может раскрыть с трибуны парламента детали, касающиеся мер по обеспечению безопасности, это означает, что она не владеет методикой работы с обществом. Вчерашние вопросы и ответы правительству еще раз выявили расхожую истину - кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину", - считает Оганян.

Экс-министр считает, что власти Армении должны дать четкую оценку обстановке на передовой, обсудить все это в различных звеньях: в Генштабе, Минобороны, в Совбезе, и исходя из этого принять меры. По мнению главы фракции, в том, что действия правительства не эквивалентны сложившейся обстановке, можно убедиться на примере работы внутри страны. Вместо оборудования передовых, использования всего потенциала для инженерно-строительных работ, власти направляют этот потенциал на асфальтирование дорог. Оганян обратил внимание на раздутый полицейский аппарат вместо того, что заняться быстрой комплектацией армейских подразделений и усилить возможности вооруженных сил. <Власти одевают, обувают и комплектуют полицейских, создавая новые полицейские спецподразделения. Все эти приготовления должны были в первую очередь осуществляться в армии, да и весь потенциал страны нужно направить на усиление и повышение боевых возможностей. Процесс этот должен идти параллельно регулярным военным учениям, причем - не только на территории самой Армении, но и в дружественных странах>, - заявил парламентарий, выразив опасение тем, что бесконечные передвижения и концентрация Азербайджаном техники, наращивание военного потенциала в один момент может привести к новому столкновению. Экс-министр подчеркнул, что не хочет пугать общество, а лишь стремится к повышению боевого духа и способности армии и народа к сопротивлению.