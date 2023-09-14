Четверг, 14 Сентября 2023 16:39

АрмИнфо.Римский статут, представленный в Национальное Собрание Армении на ратификацию, направлен на придание международной правовой оценки событий, происходящих на суверенной территории Армении. Об этом 14 сентября журналистам заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

Он добавил, что документ поступил в обращение гораздо раньше известного решения Международного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Как отметил министр, Римский статут направлен на защиту национальных интересов Армении, и ничего кроме.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Армения обязана, присоединившись к статуту Международного уголовного суда, соблюдать выданный этим судом ордер на арест Путина, Минасян указал на политический характер вопроса. <Что касается правового поля, то он создает механизм для международного рассмотрения военных преступлений, совершенных против нас", - заявил министр. Он заметил, что целью властей Армении является создание новых уголовно-правовых рычагов для защиты государственных интересов страны. <МУС дает возможность задействовать международные судебные механизмы против военных преступлений, совершенных на нашей территории. Это хороший защитный инструмент, и будет жаль, если мы не сможем им воспользоваться. Повторюсь, никакого отношения к озвученным вами вопросам этот процесс не имеет", - заявил Минасян.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой- Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. В Москве посчитали неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. В свою очередь, спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отмечал, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном представленного документа.