Четверг, 14 Сентября 2023 16:34

АрмИнфо.Франция многое делает для Армении, но этого недостаточно в контексте скорейшего разрешения крайне напряженной ситуации. Об этом заявил председатель Комиссии по внешним отношениям Национального собрания Франции Жан-Луи Бурланж в ходе встречи со спикером Парламента Армении Алленом Симоняном.

Французский парламентарий в этой связи подчеркнул, что совершил визит в Армению, чтобы передать поддержку Франции в борьбе за ценности, носителями которых является наша страна.

Как сообщает пресс-служба Парламента, собеседники обсудили армяно-азербайджанские отношения и текущие условия в Нагорном Карабахе. В этом ключе Ален Симонян отметил, что с момента последней встречи с Жан-Луи Бурланжем ситуация еще более усугубилась. Следовательно, он подчеркнул необходимость политико-дипломатических усилий для решения вопроса, при этом высоко оценив инициативность Франции и политическую поддержку официального Парижа.

В завершение встречи спикер Парламента РА отметил, что ожидает продолжения действенных шагов со стороны французских коллег по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха и осуждению гуманитарной катастрофы. Он также указал на необходимость применения международных санкций в отношении Азербайджана.