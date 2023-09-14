Четверг, 14 Сентября 2023 16:32

АрмИнфо.Министерство обороны Армении уже во второй раз в течение сегодняшнего дня опровергает дезинформации азербайджанской стороны.

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства республики, распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 14 сентября в районе 13:45 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности.

Напомним, что МО РА выступило с опровержением, в котором сообщалось, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 13 сентября с 21:35 до 00:45 14

сентября якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной и северо-восточной части границы, не соответствует действительности.