Четверг, 14 Сентября 2023 16:31

АрмИнфо. Гражданская миссия ЕС в Армении сообщает, о регулярном патрулирование на территории Ерасха, включая металлургический завод. Таким образом, миссия отредактировала свою раннюю запись.

<Наблюдательная миссия ЕС в Армении осуществляет регулярное патрулирование на территории Ерасха, включая металлургический завод, для мониторинга любых событий в области безопасности и военных действий. Своим присутствием мы внесли вклад в создание более безопасной и защищенной среды>, - говорится в сообщении, размещенном в микроблоге миссии в X.

Примечательно, что в более ранней записи, удаленной с официальной страницы, говорилось, что в последние недели миссия наблюдателей ЕС регулярно патрулировала район Ерасха, чтобы наблюдать и контролировать демонтаж металлургического завода. <Нашим присутствием мы способствовали безопасной и надежной транспортировке материалов и оборудования на новое место>, - отмечали в EUMA.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) запущена с 20 февраля текущего года в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) и имеет двухлетний мандат.

Отметим, что против функционирования завода, строящегося на американские инвестиции в Ерасхе, активно выступает Баку. Вражеские силы последовательно держат предприятие под интенсивным огнем. В ход были запущены также т.н. <экологи>. В частности, в июле правительство Азербайджана официально обратилось к Армении с требованием остановить строительство крупного металлургического завода в Ерасхе Араратской области РА. В письме министра экологии и природных ресурсов Азербайджана министру окружающей Армении говорилось, что работа металлургических заводов признается в качестве вида деятельности, <которая может вызвать значительное негативное трансграничное воздействие>. Выяснилось также, что Армения еще и обязана была информировать Азербайджан о строительстве этого завода заблаговременно