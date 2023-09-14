Четверг, 14 Сентября 2023 12:25

АрмИнфо. Идет очень сложный процесс переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. Об этом 14 сентября на брифинге заявил секретарь правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян, комментируя вчерашнее заявление главы МИД РА Арарата Мирзояна о том, что по наиболее важным вопросам позиции сторон пока далеки друг от друга.

Ованнисян подчеркнул, что переговорный процесс требует времени для согласования всех спорных вопросов. Депутат напомнил, что в ответ на пятый пакет предложений армянской стороны, накануне был получен ответ от Азербайджана. Процесс, как отметил парламентарий, не находится в тупике, он продолжается, несмотря на сложность ситуации и скопление на границах Армении и вокруг Арцаха подразделений вооруженных сил Азербайджана. Секретарь фракции отметил, что в мирном договоре должны быть представлены четкие механизмы, применение которых обеспечит территориальную целостность Армении.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции Арусяк Джулакян отметила, что во фракции пока не знакомы с деталями новых инициатив азербайджанской стороны. Но на один факт, как заметила парламентарий, нельзя не обратить внимание: очевиден переоформленный характер прежних предложений Баку. <Согласия по всем вопросам нет, но переговоры продолжаются. В конечном итоге, одной из наших конечных целей является достижение мира и согласия в регионе, даже имея в виду зачастую неконструктивную позицию, занимаемую Азербайджаном>, - сказала Джулакян, добавив в этой связи, что этот факт не должен останавливать власти страны.

Джулакян указала на необходимость разблокирования Лачинского коридора, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Ереван, продолжила парламентарий, являясь одной из сторон Трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, всегда придерживался положений данного документа, один из которых касается беспрепятственного проезда в обоих направлениях граждан, провоза грузов и транспортных средств. По данному вопросу работа ведется со всеми международными партнерами. И США, и Европейский Союз посылают Азербайджану четкие сигналы о том, что иные маршруты доставки грузов и людей в Нагорный Карабах, не могут быть альтернативой Лачинскому коридору.

Оба спикера воздержались прокомментировать сообщения провластных СМИ о присутствии в Армении группы ЧВК <Вагнер> численностью в 3 тысячи человек. <СНБ занимается этим вопросом, о чем вчера заявил премьер-министр. Любая такая информация должна проверяться>, - отметил Ованнисян.