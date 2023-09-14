Четверг, 14 Сентября 2023 11:58

АрмИнфо.13 сентября 2023 года в г.Душанбе в преддверии Пятой Консультативной встречи глав государств ЦА и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала (МФСА) состоялось Совещание министров иностранных дел стран Центральной Азии, в работе которой принял участие министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В ходе конструктивной встречи главы МИД детально рассмотрели проекты Совместного заявления глав государств по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Душанбинского заявления глав государств-учредителей МФСА, а также пакет итоговых документов высоких саммитов.

Кроме того, министры уделили внимание основным вопросам повестки дня предстоящих саммитов и обменялись мнениями по ключевым направлениям многостороннего сотрудничества, в том числе, актуальным региональным и международным аспектам. При этом констатировалось, что благодаря совместным усилиям всех стран ЦА, в регионе удалось укрепить тесное региональное партнерство, сохранить стабильность и безопасность, а также обеспечить устойчивое экономическое развитие и расширить культурно-гуманитарные связи.