Четверг, 14 Сентября 2023 11:49

АрмИнфо.Демагогия и ложь премьер-министра Армении Никола Пашиняна не знают границ. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя партии <Армянский национальный конгресс> Левон Зурабян.

Он отметил, что уже второй день подряд Пашинян пытается снять с себя вину за признание Арцаха частью Азербайджана. Зампред АНК считает, что по своим катастрофическим последствиям для армян Арцаха этот шаг эквивалентен союзу Мелика Шахназара с Панах-Ханом против армянских меликов и навсегда останется в истории как один из двух вероломных и смертельных ударов, нанесенных Арцаху.

"Осознавая эту реальность, Пашинян своей особой ментальной магией пытается преподнести реальность так, как будто он, подписав Пражскую декларацию и приняв Алматинскую декларацию в качестве основы для урегулирования карабахского конфликта, не предпринял никаких новых шагов. Чтобы доказать это желание, он делает два заявления, а именно, что Армения подписала и ратифицировала Алматинскую декларацию в 1991-1992 годах, тем самым, якобы признав Арцах частью Азербайджана, и что в интервью, данном в одной из российских газет, первый президент РА Левон Тер-Петросян заявил, что статус автономии Арцаха для него приемлем, тем самым, якобы подтвердив Алматинскую декларацию как основу для признания Арцаха в составе Азербайджана>, - отметил Зурабян.

Он добавил, что поскольку этот бред уже второй день циркулирует в государственных СМИ Армении, есть необходимость вновь напомнить об общеизвестных фактах. <Армения подписала и ратифицировала подписанную в Минске декларацию между Россией, Украиной и Беларусью о создании Содружества Независимых Государств. Принимая во внимание возможное присоединение Азербайджана к СНГ, Армения ратифицировала вышеуказанную декларацию с соответствующими оговорками, заявив, что принцип признания территориальной целостности не распространяется на бывшие автономии, которые в соответствии с законодательством СССР провозгласили свою независимость. Это правовая основа Республики Армения, действующая и сегодня>, - подчеркнул зампред АНК.

Он напомнил, что Армения не ратифицировала Алматинскую декларацию, удовлетворившись правовыми основами и обязательствами, возникшими в результате подписания и ратификации Минской декларации. <Тер-Петросян никогда не признавал целостность Азербайджана как основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, последовательно накладывая вето на попытки упомянуть Нагорный Карабах как часть Азербайджана в любом документе ОБСЕ и отвергая любое решение, предлагающее такое решение. В марте 1992 года Тер-Петросян заявил российской газете "Комсомольская правда", что, по его мнению, полная автономия Нагорного Карабаха может быть "приемлема как для Карабаха, так и для Азербайджана". Через два месяца после этого заявления мы освободили Шуши. Ранее я пояснял, что эта военная операция уже была подготовлена и санкционирована, а заявление было сделано лишь как часть информационного обеспечения военной операции. Я понимаю, что николовским невеждам будет сложно понять содержание, скрытое особенно под выражением "информационное обеспечение боевых действий", но чтобы сказать больше мне придется раскрыть государственную тайну, чего я, естественно, делать не буду. Во всяком случае, подобная вещь никогда не преподносилась в дипломатических инстанциях как позиция Армении и никогда не лежала в основе нашей политики, тем более, не имела ничего общего с Алма-Атинской декларацией>, - отметил Зурабян.

Он констатировал, что попытки самооправдания Никола Пашиняна еще раз обнажают печальную реальность того, что мы имеем дело с лидером-

лжецом, единственная цель которого - уйти от ответственности