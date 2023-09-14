Четверг, 14 Сентября 2023 11:27

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан. Об этом говорится в сообщении СБ РА.

Согласно источнику, в результате доказательных и иных процессуальных действий, проведенных в ходе предварительного следствия, установлено, что граждане А.М. и А.Х. при посредничестве А.П. организовали въезд и разрешение на нахождение в странах Шенгена группы граждан. С каждого из них за оказанные услуги бралась <плата> в размере 5200 долларов США. Участники преступной группы выдавали гражданам фальшивые документы, в том числе, справки и сертификаты о прохождении различных курсов на территории государств Шенгенской зоны.

В ходе предварительного следствия были проведены обыски по адресам проживания членов преступной группы, в результате которых были обнаружены печати, бланки, свидетельства о собственности, трудовые и банковские выписки, а также множество документов и предметов, предназначенных для совершения преступления.

На основании полученных фактических данных, надзирающий прокурор принял решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении трех членов преступной группы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, 2 из них были арестованы, 1 отпущен под подписку о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся оперативные мероприятия и оперативно-розыскные мероприятия в целях выяснения всего круга лиц, причастных к преступной группе, применения к ним мер уголовного характера, а также выявления других случаев организации нелегальной миграции.