Четверг, 14 Сентября 2023 11:05

АрмИнфо. Геворг Симонян освобожден от должности главы Службы пробации.

Как говорится в решении премьер-министра Никола Пашиняна от 13 сентября, Геворг Симонян будет снят с должности 15 сентября.

Напомним, Симонян был назначен главой Службы пробации в ноябре 2019 года, переназначен в январе 2023 года. С 2017 по 2019 гг. Симонян был заместителем начальника УИУ <Армавир> Минюста РА.