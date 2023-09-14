Четверг, 14 Сентября 2023 11:05

АрмИнфо.После 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе произошли очень острые в плане безопасности события: нарушения линии соприкосновения, вторжения на территорию Нагорного Карабаха. Об этом в интервью изданию POLITICO Europe заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, не предала ли Россия Армению, и провалилась как гарант безопасности республики.

<У нас был случай, когда гражданин, выполнявший сельскохозяйственные работы, в присутствии российского миротворца был убит азербайджанским снайпером. Есть препятствия сельскохозяйственным работам, в конце концов, закрытие Лачинского коридора и возникновение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Все это по логике Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года являются вопросами, находящимися в компетенции миротворческих сил РФ. И в этом плане, постольку, поскольку эти проблемы возникли, да, российские миротворцы провалили свою миссию. Но с другой стороны, я не могу сказать, что если бы в Нагорном Карабахе не было российских миротворцев, то в этих условиях ситуация в Нагорном Карабахе была бы лучше. В результате украинских развитий рамки возможностей России изменились. <Но, с другой стороны, я думаю, что присутствует и второй фактор, о котором Вы упомянули. И первый, и второй фактор, по моей оценке, присутствуют>, - сказал Пашинян.

Говоря о ситуации в Украине, премьер-министр заметил, что война - очень плохая вещь, и когда в 2020 года началась война, было много

разговоров о том, что я должен был бы сделать, чтобы избежать войны. Это очень правильный и легитимный вопрос. После этого началась война в Украине. И я смотрел на эту ситуацию и спрашивал себя: что должны были сделать лидеры России и Украины, чтобы избежать войны? Все без исключения знают, что война - это очень плохая вещь. В любом случае нужно сделать все, чтобы избежать войны, и именно это является одной из причин того, почему, несмотря на все сложности, несмотря на отсутствие оптимизма, мы приняли и продолжаем придерживаться мирной повестки дня, мы продолжаем придерживаться договоренностей, и мы надеемся, что Азербайджан, в свою очередь, наконец выразит свою приверженность договоренностям, достигнутым на международных площадках>, - подчеркнул глава армянского правительства.

Ответил он и на вопрос об успехах в области снижения коррупции и укрепления институтов, и возможностях вступления в ЕС. По словам Пашиняна, в настоящее время для властей страны первоочередной

задачей является всстановление мира, потому что мир - это и цель, и средство. <Я говорил о суверенитете государства, я говорил о

демократии, но демократия, суверенитет и мир - в конечном итоге, для чего они нужны? Для благополучия и безопасности людей, для счастья людей. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы Республика Армения стала мирной, процветающей страной, где люди могут строить свое благосостояние и чувствовать себя счастливыми благодаря своему творческому труду>, - заметил премьер-министр РА.

Отвечая на вопрос о состоянии главы армянского правительства на фоне постоянного ожидания новой войны, Пашинян заметил, что очень сложно не находиться под грузом эмоций в такой ситуации. <Когда во многих

случаях я общаюсь с родственниками наших погибших солдат, то понятно, что эти разговоры непростые, трудные, но они трудны не только для них, с их точки зрения, но и трудны с моей точки зрения. Пару раз у меня была возможность быть с ними откровенным и изложить свое восприятие, и я говорил: смотрите, каждый из вас потерял одного родственника или одного сына, одного солдата, я же потерял тысячи, и это не преувеличение. Но с другой стороны, если в государственном управлении и на этом высоком государственном посту мы не сумеем выйти за рамки эмоций, то это никому не принесет пользы, от этого стране лучше не будет, не будет лучше и для павших солдат, которые, в моем понимании, погибли, чтобы Республика Армения жила, и Республика Армения должна жить, развиваться, быть свободной, демократической, процветающей и мирной>, - заключил премьер-министр РА.