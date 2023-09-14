Четверг, 14 Сентября 2023 11:04

АрмИнфо.Строительство металлургического комбината будет перенесено из Ерасха, который находится вблизи армяно-азербайджанской границы, в другое место. Миссия ЕС в Армении опубликовала в Х фото и сообщила, что помогла с перевозом материалов и техники в другое место.

<В последние недели миссия наблюдателей Евросоюза регулярно патрулировала район Ерасха, чтобы наблюдать и контролировать за демонтажом металлургического завода. Нашим присутствием мы способствовали безопасной и надежной транспортировке материалов и оборудования на новое место>, - говорится в сообщении миссии ЕС.

Таким образом, можно сказать, что Баку достиг своей цели. Вражеские силы последовательно держали под интенсивным огнем завод, строящийся на американские инвестиции в Ерасхе. Были ранены двое сотрудников - граждан Индии.

А в июле правительство Азербайджана официально обратилось к Армении с требованием остановить строительство крупного металлургического завода в Ерасхе Араратской области РА. В письме министра экологии и природных ресурсов Азербайджана министру окружающей Армении говорилось, что работа металлургических заводов признается в качестве вида деятельности, <которая может вызвать значительное негативное трансграничное воздействие>. Выяснилось также, что Армения еще и обязана была информировать Азербайджан о строительстве этого завода заблаговременно.

А тем временем, ранее на своей странице в Фейсбук министр экономики РА Ваан Керобян сообщал, что завод, общий объем производства которого ежегодно будет достигать 180 тыс. тонн. (выпуск черных металлов, арматуры, стальных уголков и труб), будет возведен в Ерасхе на территории площадью 16 500 кв.м., а с запуском производственного процесса на заводе будет создано 1000 рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивалась в $70 млн. Согласно информации минэкономики, металлургическое производство будет запущено со стороны армяно-американского предприятия ООО GTB STEEL (собственниками предприятия являются гражданин США Бобби Канг и гражданка Армении Ноно Саргсян), которое было создано в Армении в прошедшем году. Отмечалось, что предприятие уже прошло все процедуры ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и будет оснащено современными производственными мощностями.