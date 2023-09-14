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 Четверг, 14 Сентября 2023 11:03
Александр Аванесов

Пашинян: Армении нет необходимости в наведении мостов с Западом, потому что эти мосты были всегда

Пашинян: Армении нет необходимости в наведении мостов с Западом, потому что эти мосты были всегда

АрмИнфо.Армении нет необходимости в наведении мостов с Западом, потому что эти мосты были всегда. Об этом в интервью изданию POLITICO Europe заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о развороте Еревана от Москвы  в сторону западных стран, свидетельством чему являются направление гуманитарной помощи в Украину, отзыве своего представителя в ОДКБ, проведение совместных армяно-американских военных учений.

Как отметил премьер-министр, с США уже давно ведется стратегический диалог, а военные учения проводились и ранее. <То, что произошло в связи с Украиной, является гуманитарным шагом, и я не думаю, что есть необходимость в дополнительной политизации этого, потому что если кто-то думает, что в какой-либо момент мы были безразличны к какой-либо человеческой трагедии и используем политические расчеты в плане сочувствия человеческой трагедии, то это неправильный подход. Мы всегда обсуждали, как мы можем отреагировать. В данном случае поводом стало мероприятие, организованное первой леди Украины, которое вписывается в логику международного партнерства первых леди и джентльменов. Моя супруга довольно активно участвует в этих процессах. Это лишь часть рабочей повестки>, - сказал Пашинян.

Что касается отношений с ОДКБ, то, как заметил глава правительства, Ереван в этих отношениях полностью прозрачен. <Какие проблемы, какие вопросы у нас здесь есть? Мы говорили и будем говорить об этом и публично, и в рабочем порядке.  Конечно, этот разговор исходит из государственных интересов Армении, и мы руководствуемся государственными интересами Армении. В целом, я не хочу и не нужно рассматривать Армению в роли какого-то прокси. Республика Армения, конечно, страна с очень серьезными проблемами в области безопасности, но решение проблем безопасности мы видим в укреплении суверенитета и независимости.  Как и прежде, так и сегодня, и завтра мы будем делать все, чтобы обеспечить наш суверенитет, нашу независимость и нашу безопасность. Но в концептуальном плане я хочу поделиться с Вами, с Вашей аудиторией следующей мыслью: вообще, конечно, наши отношения с геополитическими центрами очень важны и имеют решающее значение. И я повторяю: мы никогда не отвергали и никогда не будем отвергать повестку установления отношений с каким-либо геополитическим центром, если это в наших государственных интересах, но с другой стороны, я и наша политическая команда или наша политическая команда и я в этом планы абсолютно единогласны, и я думаю, что и наше общество все больше и больше приходит к следующему пониманию: если мы хотим иметь прочную, долговечную государственность, мы должны прежде всего предпринять очень серьезные усилия по регулированию наших отношений с нашими соседями>, - заявил Пашинян.

Он добавил, что модель, согласно которой другие придут и будут защищать страну, является уязвимой. <Это уязвимая модель в том смысле, что эти другие в какой-то момент по объективным и субъективным причинам, в некоторых случаях - не желая этого, в других случаях - они сами могут быть заняты решением своих проблем и поэтому их может просто не оказаться здесь, или даже возможно, что при наличии желания, они не смогут оказать помощь. Следовательно, наша стратегия состоит в том, чтобы попытаться максимально разрядить эту ситуацию или максимально снизить уровень зависимости от необходимости во внешней помощи.  Но это теория, которую крайне сложно реализовать, особенно в нашем регионе, потому что мы имеем глубокие социально-психологические, исторические, геополитические проблемы в нашем окружении, в этом регионе. Кстати, наш регион очень сложный, это один из самых сложных регионов, но в этом смысле то, что происходит, и то, что мы делаем, - это по сути работа, направленная на укрепление государственности, суверенитета, независимости. И к этим трем я хочу добавить нашу повестку укрепления демократии и укрепления безопасности. Все эти явления взаимосвязаны, но их кульминацией, на наш взгляд, в конечном итоге должны стать свобода и счастье граждан. Именно эта повестка руководит нами сегодня в принятии шагов, которые непросты, которые непросто воспринимаются и которые подвергаются широкой критике. Мы полны решимости разделить эту повестку с нашими гражданами, чтобы они поняли все мотивы наших действий>, - подчеркнул премьер-министр РА.

Отвечая на вопрос о монополии российских компаний на армянском рынке, и как следствие, о монополии РФ на безопасность РА, глава армянского правительства напомнил, что российский "Газпром" сегодня поставляет

газ не только в Армению, но во многие страны мира.  Это факторы, роль которых, конечно, нельзя недооценивать, но, с другой стороны, и переоценивать их не следует, потому что да, газ важен и для экономики, и для всего остального. Но я повторяю, независимость, суверенитет и государственность не должны основываться на одном факторе, на факторе газе или, я не знаю, каком-то другом одном факторе. И я думаю, что ставить понятия газ и независимость в одну плоскость не очень правильно. Я думаю, что задача в нашем регионе - выстроить отношения таким образом, чтобы потенциальная потребность во внешней поддержке, любой внешней поддержке была максимально низкой. Я хочу, чтобы и Вы, и я зафиксировали, что это непростая задача, но с другой стороны, по-моему, формулировка этой задачи приводит к следующему вопросу: хотим ли мы иметь независимое государство? Если мы хотим иметь независимое, суверенное государство, - а мы этого хотим, - то необходимо иметь решения по этим вопросам. Повторяю, избегая, насколько это возможно, становления центром и ареной столкновений Восток-Запад, Север-Юг. Вы говорите о монополии российского влияния, но за этот период, с первых дней независимости, у нас сложились очень серьезные и нормальные отношения с США, а с 2019 года эти отношения носят характер стратегического диалога. С Европейским союзом у нас есть Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, наши отношения с Исламской Республикой Иран и Грузией всегда были глубокими. Теперь мы также хотим урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией. И именно в этом контексте появляются осложнения, потому что вся тяжесть предыдущего периода - это проблема, и это проблема, которой нужно управлять. А для этого нужны гибкость, широта мышления, трезвость. Нужно также понимать, что этот процесс сопряжен с очень серьезными рисками. Мы пытаемся осуществить этот процесс. Повторяю, очень важно, чтобы наша цель была зафиксирована. С какой целью мы это делаем? Есть вещи, которые мы делаем, и есть граждане Республики Армения, которые считают это предательством; есть и другие граждане, которые считают это правильной политикой; есть и третья группа граждан, которые следят за всем процессом, чтобы уточнить свое отношение и свою позицию. Для чего нужна эта политика? Эта политика направлена на то, чтобы иметь независимое государство. Это значит иметь основанное на известных правилах суверенное государство в реальном современном мире>, - сказал Пашинян.

На вопрос о том, ощущает ли Ереван ту поддержку, которую ожидает от ЕС и США для повышения суверенитета Армении, премьер заметил, что

помощи и поддержки много не бывает, особенно для таких стран, как Армения. <Но, с другой стороны, я не хочу и не могу выступать с неблагодарной позиции. Потому что, например, утверждение Европейском Союзом гражданской миссии в Армении на армяно-азербайджанской границе я считаю достаточно серьезной поддержкой, за что постоянно благодарю наших партнеров. Европейский союз и Соединенные Штаты также поддерживают нас в реализации повестки демократических реформ. Но я не могу сказать, что получаемая нами помощь и поддержка достаточны для решения наших задач и реализации нашей повестки. Мы активно работаем со всеми нашими партнерами, чтобы сделать нашу позицию более понятной для них и, как следствие, получить большую поддержку>, - сказал премьер.

Говоря о переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашинян констатировал отсутствие  атмосферы доверия. Тем не менее, продолжил он, необходимо продолжать работать в данном направлении <Работать более последовательно, пытаться найти решения, пытаться найти пути прогресса. Азербайджан использовал в прошлом и продолжает использовать, так сказать, политику силы или угрозы силой. Это очень усложняет ситуацию и, думаю, является основным препятствием для обеспечения дальнейшего прогресса. И здесь, международное сообщество, те силы, которые заинтересованы в установлении мира и стабильности в нашем регионе, должны поддержать Республику Армения в этом вопросе, поддержать усилия по установлению мира в нашем регионе>, - сказал Пашинян.

Он добавил, что когда одна сторона применяет силу или угрозу силой, а другая сторона уязвима в плане безопасности, в этом случае нейтралитет поощряет сторону, которая применяет силу или угрозу силой.  <Поэтому нейтралитет в данной ситуации, в прямом смысле слова, не является таким уж нейтралитетом, а, скорее, поощряет сторону, применяющую силу или угрозу силой. В этом смысле в данной ситуации те посредники, которые действуют буквально в рамках такой логики, посредничество этих посредников не эффективно. Потому что цель или функция или конструктивная функция посредника - создать в переговорном процессе такую атмосферу, когда обе стороны в равной степени будут заинтересованы в мире>, - отметил Пашинян.

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