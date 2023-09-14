Четверг, 14 Сентября 2023 11:03

АрмИнфо.Армия обороны Республики Арцах опровергла очередную дезинформацию оборонного ведомства Азербайджана.

<Распространенная Министерством обороны Азербайджана информация о том, что 14 сентября около 00:05 подразделения арцахских сил обороны нарушили режим прекращения огня в направлении Карвачара является очередной дезинформацией>, - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства Арцаха.