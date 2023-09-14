Четверг, 14 Сентября 2023 11:02

АрмИнфо. Мэрия Еревана с помощью карты <Яндекс> запустила приложение, благодаря которому жители столицы и гости получили возможность в режиме реального времени отслеживать движение общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Согласно источнику, новшество пока применимо по отношению к семи маршрутам городского общественного транспорта - N 2, 25, 32, 34, 37, 61 и 77, которые уже оснащены необходимым оборудованием.

Источник отмечает, что для прослеживания движения автобусов и троллейбусов необходимо с помощью приложения открыть карту <Яндекс>, чтобы увидеть, где в данный момент находится автобус нужного маршрута. "Нажав на знак <остановка>, вы также сможете узнать, через сколько минут транспортное средство прибудет на вашу остановку. Информация обновляется каждые 30 секунд>, - говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что в ближайшие 2 месяца более 500 автобусов и троллейбусов различной вместимости на 50 маршрутах будут оснащены необходимыми техническими средствами. Наряду с оцифровкой системы в ереванских автобусах также будет доступно бесплатное покрытие Wi-Fi с доступом в Интернет