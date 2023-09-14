Четверг, 14 Сентября 2023 11:01

АрмИнфо.13 сентября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахяном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

В продолжение состоявшегося несколько дней назад телефонного разговора премьер-министра РА и президента Ирана министры иностранных дел двух стран обсудили вопросы, связанные со стабильностью и безопасностью на Южном Кавказе.

Касаясь последних событий в регионе, Арарат Мирзоян отметил важность усилий и посланий партнеров по сдерживанию эскалации ситуации на границе с Арменией и возвращению Азербайджана в конструктивное поле. <В контексте достижения долгосрочной стабильности в регионе также была подчеркнута необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха>, - говорится в сообщении МИД РА.

Между тем, как сообщает иранское внешнеполитическое ведомство на своей странице в X (бывший Twitter), в ходе телефонного разговора

Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье. Комментируя совместные военные учения

США и Армении, он назвал присутствие иностранных сил "причиной осложнения ситуации в регионе". Глава иранской дипломатии также подчеркнул, что разногласия между странами Южного Кавказа должны быть

урегулированы в рамках формата "три плюс три", подразумевающего участие Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции.

Напомним, что ранее Министерство обороны Армении сообщило, что совместные с США военные учения Eagle Partner 2023 проходят на территории республики с 11 по 20 сентября.