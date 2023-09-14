Четверг, 14 Сентября 2023 11:01

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

<Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 13 сентября с 21:35 до 00:45 14 сентября якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной и северо- восточной части границы, не соответствует действительности>, - говорится в сообщении МО РА.