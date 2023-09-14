Четверг, 14 Сентября 2023 11:00

АрмИнфо. Республика Армения подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск с межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт СССР 1975 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РА по случаю годовщины вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

Согласно заявлению, распространенному пресс- службой МИД РА, 13 сентября вооруженные силы Азербайджана начали беспрецедентную военную агрессию против суверенной территории Республики Армения, захватив около 150 квадратных километров территории. Этой азербайджанской агрессии предшествовало вторжение и оккупация суверенной территории РА в мае и в ноябре 2021 года. Действия азербайджанской стороны сопровождались обстрелами населенных пунктов, гражданской и экологической инфраструктуры, применением крупнокалиберного оружия и беспилотников. Пытки армянских военнослужащих, в том числе тел женщин, на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, шокирующие видеозаписи которых доступны и подверглись критике со стороны международных структур и правозащитных организаций, являются военными преступлениями и также должны получить четкую правовую оценку.

В заявлении отмечается, что руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан продолжает угрожать миру и стабильности на Южном Кавказе. В эти дни в социальных сетях распространяется множество видеороликов, доказывающих, что Азербайджан скапливает войска и крупнокалиберную военную технику как вдоль государственной границы с Арменией, так и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, в непосредственной близости от зоны ответственности российских миротворческих войск. Значительно участились случаи обстрела со стороны Азербайджана позиций вооруженных сил Армении и нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

<Республика Армения высоко оценивает заявления и действия партнеров, которые год назад четко зафиксировали факт нарушения территориальной целостности Армении, заявив о недопустимости применения Азербайджаном силы, посылая, тем самым, четкий сигнал по предотвращению такого действия в будущем. Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, РА подтверждает свое предложение осуществить зеркальный вывод войск с межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт СССР от 1975 года. Мы ожидаем, что субъекты, заинтересованные в мире и безопасности в регионе, структуры, имеющие мандат в этом вопросе, приложат все усилия и задействуют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для предотвращения дальнейшей дестабилизации и незаконного применения силы в нашем регионе>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.