Среда, 13 Сентября 2023 23:38

АрмИнфо.Армения больше не может полагаться на Москву как гаранта своей безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

Он отметил, что стратегия Армении должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить зависимость от других и руководствоваться государственными интересами. «Мы хотим иметь независимую страну, суверенное государство, но мы должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом… Не может быть случая, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо», – подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что Армения активно сотрудничала и будет сотрудничать с мировыми центрами силы. «Мы никогда не отказывали и не будем отказывать исходя из своих государственных интересов, возможности сотрудничества с какими бы то ни было центрами силы. Однако находящаяся у власти политическая команда и общественность видят, что, если мы хотим гарантировать свою государственность, мы должны серьезно работать над улучшением взаимоотношений со своими соседями. «Та модель, что у нас будут проблемы с соседями и для их решения мы должны полагаться на других, не важно на кого, имеет серьезные изъяны в том смысле, что эти другие для решения своих собственных задач, могут или тут не быть или не быть в состоянии помочь. И в этом плане наша стратегия в том, чтобы снизить по возможности нашу зависимость от внешней помощи», - сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, ситуация с безопасностью резко изменилась после роста напряженности в Нагорном Карабахе и закрытия Лачинского коридора. В связи с этим премьер-министр назвал «провальной» деятельность российских миротворцев в регионе. Он отметил, что тут сыграли роль два фактора – и то, что Россия была занята войной в Украине и решение России, и то, что Россия преднамеренно не хотела злить Турцию и Азербайджан, «так как в результате войны в Украине возможности России изменились». Однако он оговорился, что не может сказать, что, если бы российских миротворцев не было в Нагорном Карабахе, ситуация была бы лучше.

В переговорном процессе, по словам Пашиняна, произошли важные сдвиги. Он назвал пиковым явлением то, что Армения и Азербайджана обменялись признанием взаимной территориальной целостности. Эти договоренности Пашинян назвал краеугольным камнем мира. Но проблема, по его словам, в том, что после этой договоренности он публично заявил об этом, а позиция Азербайджана в этом плане не столь ясная. И эта ситуация показывает, какая из сторон заинтересована в военной эскалации в регионе. И вместе с тем, закрытие Лачинского коридора и создание гуманитарного кризиса в Карабахе имеют негативное воздействие на мирный процесс и ставят под вопрос искренность этого процесса, не говоря уже о необходимости налаживания прямого диалога между Баку и Степанакертом для обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха при посредничестве международных механизмов.

Он отметил, что признание Арменией границ Азербайджана, в том числе Нагорного Карабаха, о чем была договоренность с руководством Азербайджана, совершенно не значит, что «Армения предоставила Азербайджану мандат на проведение этнических чисток и геноцида в Карабахе». В этом то и причина, что речь шла о начале диалога между Баку и Степанакертом.

Пашинян отметил, что международное сообщество всемерно поддерживает право жителей Нагорного Карабаха продолжать жить в своем доме в атмосфере безопасности в отсутствии давления. Ведь, как он выразился, проведение Геноцида – это не только физическое уничтожение людей, убийства и погромы, но и действия, в результате которых людей выгоняют из собственных домов, лишают их родины. Пашинян выразил надежду, что худшего сценария не будет, в ходе которого надо будет вывозить людей из Нагорного Карабаха. Внимание международного сообщества к Карабаху и наличие миротворцев должны быть достаточными механизмами для того, чтобы армяне Карабаха в своих домах достойно и безопасно жили. А ход мыслей Азербайджана сегодня выдвигает такую повестку, которая свидетельствует о стремлении провести этническую чистку и геноцид армян Нагорного Карабаха.

Пашинян признал, что ЕС и Соединенные Штаты поддерживают Армению, «когда речь заходит о программе демократических реформ». Однако он не может сказать, что помощи, которую получает страна, «достаточно для достижения наших целей и наших повесток дня».