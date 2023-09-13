Среда, 13 Сентября 2023 21:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 5 на улице Корюна, жилые дома 4, 6/1, 6 на переулке Корюна, жилые дома 2, 2а на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице Исаакяна, жилые дома 39, 41, 43, 45, 45а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40-40/2, 42/1, 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 19-21 на улице Н. Тиграняна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 село Нор Ерзнка;

11:00-17:00 село Цахкаовит;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

11։30-13։00 станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок ''Веду Гину Горцаран”;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-11։30 село Аратес; частично села Гохтаник, Гермон;

в Котайкской области:

10։00-14։00 частично общины Арзакан, Агверан; станции “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частные дома Джрвежа;

11:00-16։30 села села Арамус, Катнахбюр; абоненты (не являющиеся жильцами) прилегающие к селу Маяковский; тепличные хозяйства Камариса; производственные предприятия “Спирта”, “Кислорода” в Арамусе;

в Тавушской области:

11։00-14։00 села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак, гостинично-ресторанный комплекс “Маисян Камурж”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

в Лорийской области:

12:00-17:00 кварталы “Ани”, “Ван” 1-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Новы, В. Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Комитаса, Шаталова, Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Ханджяна, Грибоедова, Туманяна, Демирчяна в городе Ташир.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично улицы 1, 2, 9, 10 в кв. ‘Давташен”, жилые дома 1, 4, 6, 12 на 1-ом переулке Маргаряна, 2, 5 на 2-ом переулке Маргаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

11:00-17:00 жилые дома 2А-2/7 на пр. Азатутяна, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта,жилые дома 15-54/2 и частные дома 31-58/17 на улице Улнеци, частные дома 8-39 на 39-ой улице Арабкира, 1-12/4 на 41-ой улице, частные дома 7-50 в кв. “Айгедзори”, частные дома 4/78 на улице Паруйра Севака,частные дома 13-45 на 1-ой улице М. Аветисяна, жилые дома 1, 1/2 на пр. Мясникяна, частные дома 11, 13, 33, 35, 37 на улице Лео, жилые дома 3, 5/4 на пр. Маштоца, жилые дома 2-10 на улице Пароняна, частные дома 7-20 на тупике Пароняна, жилые дома 48 на пр. Маштоца, 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Талин; села Ацашен, Сусер, Канч, Татул, Цамакасар, Заринджа, Сорик, Ако;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Араратяна в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Комитаса, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Сероба Ахбюра, Салакит, Ханджяна, Гукасяна, Тпагричнера, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат;

10:00-14:00 села Ехегнаван, Лусарат, Нояк; воинская часть, абоненты (не являющиеся жильцами) “А. Газарян”, “Дашунц Виктория”, станция компании “Виваселл-МТС” в селе Арарат;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

10։30-16։00 жилые дома 26/1, 26/2 на улице Касяна в городе Веди;

11։00-12։00 частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат; села Азатаван, Баграмяна, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Караглух;

12։30-14։30 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-15։00 садоводческая компания “Бжни”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бжни;

10։30-16։00 села Зар, Севаберд, Акунк, Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 квартал “Терян”, “Дурян” в селе Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-12։00 улицы Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца в городе Чамбарак;

в Тавушской области:

11։00-13։00 частично село Гетаван;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Геганист, Аревшат, Спандаряна, Мец Манташ, Покр Манташ, Сараландж, Арич, Наапетаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе;

в Сюникской области:

10:00-13:00 улицы Аксела Бакунца, Галстяна, Аршакунинери, Тиграна Меца в городе Горис;

13:30-16:30 улица Аксела Бакунца в городе Горис;

11:00-17:00 село Уйц.