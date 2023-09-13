Среда, 13 Сентября 2023 21:33

АрмИнфо. Если чиновник в Армении с использованием административного ресурса будет заставлять людей идти на митинги, в том числе, и на предвыборные митинги, он будет сразу уволен с работы. Об этом 13 сентября с трибуны парламента заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционной фракции <Армения> Гегама Назаряна.

По словам премьера, речь идет о любом митинге, будь то проправительственном или оппозиционном. <Если выяснится, что подобное действительно имело место, будь это самый близкий мне человек, он будет сразу уволен>, - сказал глава правительства.

Гегам Назарян напомнил, что власти страны приобретают новые автобусы, а добираться домой после работы людям приходится в

нечеловеческих условиях, много говорится о ремонте дорог, а количество ДТП растет.

В этой связи, премьер отметил, что рост количества ДТП обусловлен более чем значительным ростом количества автомобилей. Не последнюю роль играет и хорошее состояние дорог, когда люди, уже не глядя на спидометры, жмут на газ автомобиля, заметил Пашинян, согласившись с наличием проблем. <Но мы не собираемся от своих планов модернизировать как можно больше дорог>, - сказал глава правительства.

Пашинян сообщил также, что постепенно решается и проблема жилья. За последние пять лет количество воспользовавшихся программой по возврату подоходного налога превысило 25 тысяч человек, и есть все основания прогнозировать, что по итогам текущего года количество данной категории граждан превысит 30 тысяч.