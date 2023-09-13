Среда, 13 Сентября 2023 21:30

АрмИнфо. 13 сентября Католикос всех армян Гарегин Второй принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Республике Армения Оливье Декотиньи.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, пожелав послу плодотворной миссии, Католикос отметил теплые отношения и сотрудничество, установившиеся между двумя странами. Его Святейшество с удовлетворением подчеркнул, что армянская община Франции также вносит свой вклад в углубление армяно-французских дружественных связей. Католикос всех армян, коснувшись сложной ситуации в регионе, выразил благодарность властям Франции за поддержку и помощь в преодолении вызовов, стоящих перед Арменией и Арцахом. В свою очередь, посол подтвердил, что Франция продолжит оказывать многостороннюю поддержку Армении в различных сферах и прилагать усилия для оказания гуманитарной помощи и гарантий безопасности Арцаху.