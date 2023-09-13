Arminfo.info



 Среда, 13 Сентября 2023 21:27
Александр Аванесов

Оппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексе

Оппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексе

АрмИнфо.Депутаты Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> 13 сентября провели встречу с представителями Венецианской комиссии Совета Европы <Демократия через право>, ОБСЕ/БДИПЧ и главой офиса СЕ в Ереване Мартиной Шмидт.

Приветствуя членов делегации, глава фракции Сейран Оганян выразил благодарность за встречу и за ознакомление с мнением фракции по важному вопросу - изменениям, запланированным в Избирательном кодексе РА. Депутаты изложили европейским коллегам свои опасения и замечания относительно запланированных в кодексе изменений, отметив, что инициатива поступила к ним накануне, к тому же она не обсуждалась с общественностью. Депутаты,  сославшись  на реалии и нарушения, зафиксированные в процессе выборов в национальные и местные органы власти, указали на законодательные нормы, препятствующие демократическим процессам, а также проблемные положения, предложенные в кодексе.

После встреч с представителями политического поля и других структур делегация подготовит совместный доклад-заключение, который будет готов в начале октября.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Модель безопасности, при которой мы должны полагаться на помощь других, имеет серьезные изъяны - ПашинянМодель безопасности, при которой мы должны полагаться на помощь других, имеет серьезные изъяны - Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Если чиновник в Армении будет заставлять людей идти на митинги, он будет сразу уволен  - ПашинянЕсли чиновник в Армении будет заставлять людей идти на митинги, он будет сразу уволен  - Пашинян
Франция продолжит прилагать усилия для оказания гуманитарной помощи и гарантий безопасности Арцаху - посолФранция продолжит прилагать усилия для оказания гуманитарной помощи и гарантий безопасности Арцаху - посол
Ереван готов к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, но Ереван готов к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, но "коридорная" логика неприемлема - Пашинян
Оппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексеОппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексе
Жанна Андреасян: В результате тендера на составление и печать новых учебников мы имеем сбережения в размере 40%Жанна Андреасян: В результате тендера на составление и печать новых учебников мы имеем сбережения в размере 40%
Алматинская декларация не является неотъемлемой частью законодательства Армении - депутатАлматинская декларация не является неотъемлемой частью законодательства Армении - депутат
Премьер Армении прокомментировал слухи о присутствии в стране бойцов ЧВК Премьер Армении прокомментировал слухи о присутствии в стране бойцов ЧВК "Вагнер"
В своих отношениях с Азербайджаном Армения всегда руководствовалась понятием <армянские обоснования>, но это не сработалоВ своих отношениях с Азербайджаном Армения всегда руководствовалась понятием <армянские обоснования>, но это не сработало
Глава МИД РА: Армения получила предложения Азербайджана по проекту мирного договораГлава МИД РА: Армения получила предложения Азербайджана по проекту мирного договора
Пашинян: власти Армении делают все возможное для предотвращения новой войныПашинян: власти Армении делают все возможное для предотвращения новой войны
В Армению прибыл экс-премьер Италии Романо ПродиВ Армению прибыл экс-премьер Италии Романо Проди
В Армении пройдет фестиваль духовной музыкиВ Армении пройдет фестиваль духовной музыки
Власти Армении задумались над задействованием аэропорта в ГорисеВласти Армении задумались над задействованием аэропорта в Горисе
Армавирская область Армении хочет установить отношения с одной из провинций ФранцииАрмавирская область Армении хочет установить отношения с одной из провинций Франции
Баку заявляет, что отправил свои комментарии по мирному договору, Ереван говорит об отсутствии реакцииБаку заявляет, что отправил свои комментарии по мирному договору, Ереван говорит об отсутствии реакции
Парламент Армении минутой молчания почтил память погибших год назад солдат  в результате азербайджанской агрессииПарламент Армении минутой молчания почтил память погибших год назад солдат  в результате азербайджанской агрессии
Это все из разряда очередной мифологии - Захарова отреагировала на слухи о <вагнеровцах> в АрменииЭто все из разряда очередной мифологии - Захарова отреагировала на слухи о <вагнеровцах> в Армении
В Москве рассматривают шаги Еревана по ратификации Римского статута, как не дружественные: Мария ЗахароваВ Москве рассматривают шаги Еревана по ратификации Римского статута, как не дружественные: Мария Захарова
В Иране верят, что новой войны в регионе Южного Кавказа не будет - министр обороны ИРИВ Иране верят, что новой войны в регионе Южного Кавказа не будет - министр обороны ИРИ
Надеемся, что Азербайджан и Нагорный Карабах предпримут более конкретные шаги на пути к примирению - ЕСНадеемся, что Азербайджан и Нагорный Карабах предпримут более конкретные шаги на пути к примирению - ЕС
Это неприемлемые оценки и они не согласуются с союзническим уровнем отношений - Захарова о реакции Баку на выборы в новых регионах РФЭто неприемлемые оценки и они не согласуются с союзническим уровнем отношений - Захарова о реакции Баку на выборы в новых регионах РФ
Ряд нечистоплотных информационщиков пытались обесценить и этот российский вклад - Захарова о реакции на гумгруз, доставленный в АрцахРяд нечистоплотных информационщиков пытались обесценить и этот российский вклад - Захарова о реакции на гумгруз, доставленный в Арцах
Президент Аргентины в очередной раз осудил блокаду населения Арцаха со стороны АзербайджанаПрезидент Аргентины в очередной раз осудил блокаду населения Арцаха со стороны Азербайджана
Россия доводит до Турции свою озабоченность: Захарова о военном сотрудничестве Баку- АнкараРоссия доводит до Турции свою озабоченность: Захарова о военном сотрудничестве Баку- Анкара
ЕС: Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с соглашениями и постановлением Международного СудаЕС: Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с соглашениями и постановлением Международного Суда
Глава МОНКС заверила, что поддержит учителей в процессе внедрения нового общеобразовательного стандартаГлава МОНКС заверила, что поддержит учителей в процессе внедрения нового общеобразовательного стандарта
В СК РА назвали самоубийство предварительной версией гибели солдата-срочникаВ СК РА назвали самоубийство предварительной версией гибели солдата-срочника
Мария Захарова ответила на вопрос, будет ли оказана Армении военная помощь в защите границМария Захарова ответила на вопрос, будет ли оказана Армении военная помощь в защите границ
В результате нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ранение получил военнослужащий АОВ результате нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ранение получил военнослужащий АО
ВТБ (Армения) возглавил Ара АвагянВТБ (Армения) возглавил Ара Авагян
В НАТО  не рассматривают присоединение Армении к АльянсуВ НАТО  не рассматривают присоединение Армении к Альянсу
Госдеп: США продолжают работать над урегулированием ситуации между Арменией и АзербайджаномГосдеп: США продолжают работать над урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном
Вражеские силы продолжают обстреливать позиции вооруженных сил АрменииВражеские силы продолжают обстреливать позиции вооруженных сил Армении
Замглавы МИД Армении: Азербайджан готовится к очередной военной агрессии против Армении и Нагорного КарабахаЗамглавы МИД Армении: Азербайджан готовится к очередной военной агрессии против Армении и Нагорного Карабаха
Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ предложил обсудить гуманитарный кризис в Арцахе во время октябрьской сессии ПАСЕКомитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ предложил обсудить гуманитарный кризис в Арцахе во время октябрьской сессии ПАСЕ
Президент Арцаха провел совещание в Министерстве обороныПрезидент Арцаха провел совещание в Министерстве обороны
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Пашинян уволил замглавы Комитета госдоходовПашинян уволил замглавы Комитета госдоходов
МИД РФ: российская сторона предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном КарабахеМИД РФ: российская сторона предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
Наложен арест на земельный участок дочери экс-депутата Рубена ГеворкянаНаложен арест на земельный участок дочери экс-депутата Рубена Геворкяна
Глава МИД Азербайджана и президент МККК обсудили ситуацию в регионеГлава МИД Азербайджана и президент МККК обсудили ситуацию в регионе
Вице-премьер РФ: Москва относится к Еревану как к союзникуВице-премьер РФ: Москва относится к Еревану как к союзнику
Азербайджано-армянский мирный процесс продолжается, ожидается новая встреча в ВашингтонеАзербайджано-армянский мирный процесс продолжается, ожидается новая встреча в Вашингтоне
Известный армянский политолог уволен из университета им. В. Я. БрюсоваИзвестный армянский политолог уволен из университета им. В. Я. Брюсова
Кассационный суд окончательно отклонил иск Гагика Хачатряна и его сыновей против Никола ПашинянаКассационный суд окончательно отклонил иск Гагика Хачатряна и его сыновей против Никола Пашиняна
Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь на участке Верин ШоржаПодразделения ВС Азербайджана открыли огонь на участке Верин Шоржа
В некоторых помещениях медучреждений Армении запретят использование камер видеонаблюденияВ некоторых помещениях медучреждений Армении запретят использование камер видеонаблюдения
Товарищи по команде называли Айка Марутяна гастролером - ПашинянТоварищи по команде называли Айка Марутяна гастролером - Пашинян
Совет старейшин Еревана принял решение о смене локации памятника Шарлю АзнавуруСовет старейшин Еревана принял решение о смене локации памятника Шарлю Азнавуру
Президент Tуркменистана принял губернатора Санкт-ПетербургаПрезидент Tуркменистана принял губернатора Санкт-Петербурга
Начинаются предвыборные теледебаты между претендентами на кресло мэра ЕреванаНачинаются предвыборные теледебаты между претендентами на кресло мэра Еревана
В Армении началась реализация программы по обеспечению занятостью участников  войн  и демобилизованных военнослужащихВ Армении началась реализация программы по обеспечению занятостью участников  войн  и демобилизованных военнослужащих
Характер и уровень самоотдачи армянских футболистов говорит о том, что они на правильном путиХарактер и уровень самоотдачи армянских футболистов говорит о том, что они на правильном пути
Здесь и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана - ПутинЗдесь и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана - Путин
Армения и Франция отмечают важность углубления взаимодействия на международных площадкахАрмения и Франция отмечают важность углубления взаимодействия на международных площадках
Гуманитарный груз со стороны российского Красного Креста был поставлен в Нагорный КарабахГуманитарный груз со стороны российского Красного Креста был поставлен в Нагорный Карабах
Пашинян воздержался назвать новоизбранного руководителя Арцаха президентомПашинян воздержался назвать новоизбранного руководителя Арцаха президентом
Путин заявил, что Пашинян прислал ему развернутое письмоПутин заявил, что Пашинян прислал ему развернутое письмо
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентябряСлушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвостиЗавтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид АнанянМожет, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян
Д. Песков: из  Армении Россия уходить не можетД. Песков: из  Армении Россия уходить не может
Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - экспертРиск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случаеГенерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшинЖители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин ЗатулинПравозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понгКандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа АрцахаПрезидент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление АлиеваБезнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева