Среда, 13 Сентября 2023 21:27

АрмИнфо.Депутаты Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> 13 сентября провели встречу с представителями Венецианской комиссии Совета Европы <Демократия через право>, ОБСЕ/БДИПЧ и главой офиса СЕ в Ереване Мартиной Шмидт.

Приветствуя членов делегации, глава фракции Сейран Оганян выразил благодарность за встречу и за ознакомление с мнением фракции по важному вопросу - изменениям, запланированным в Избирательном кодексе РА. Депутаты изложили европейским коллегам свои опасения и замечания относительно запланированных в кодексе изменений, отметив, что инициатива поступила к ним накануне, к тому же она не обсуждалась с общественностью. Депутаты, сославшись на реалии и нарушения, зафиксированные в процессе выборов в национальные и местные органы власти, указали на законодательные нормы, препятствующие демократическим процессам, а также проблемные положения, предложенные в кодексе.

После встреч с представителями политического поля и других структур делегация подготовит совместный доклад-заключение, который будет готов в начале октября.