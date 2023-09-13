Среда, 13 Сентября 2023 21:24

АрмИнфо. В результате тендера на составление и печать новых учебников мы имеем сбережения в размере 40%. Об этом, отвечая на вопросы парламентариев в Парламенте, заявила 13 сентября министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

<Это заставляет нас задаться вопросами, а по какой цене на протяжении лет покупались учебники, во сколько миллионов это обходилось государству, когда все это могло происходить совершенно в иных условиях и по другим процедурам?>, - отметила министр.

Ссылаясь на разговоры с представителями всех типографий, которые, как заверяет Андреасян, лично посетила, последние сообщили, что не подходили и близко к тендерным процессам, поскольку считали это бессмысленным и бесполезным. <Каждый имел свою долю, участвовал в тендере и забирал ее>, - отметила она.

Отвечая касаемо содержательной части новых учебников, министр заметила, что ведомство не имеет намерения иметь сразу идеальные учебники, а полагает, что это долгий путь. В этой связи она подчеркнула, что на протяжении долгих лет в Армении не писались учебники. <Но уже первые попытки дают основание полагать, что мы будем иметь качественные учебники, даже если придется пойти по пути еще одного этапа доработок и улучшений>, - сказала Андреасян.

При этом она заверила, что до конца текущего месяца новые учебники будут распределены во всех школах РА.

Напомним, что 31 августа на заседании кабмина принят проект решения о поэтапном внедрении нового стандарта школьного образования с 1 сентября. Как тогда еще напомнила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, новый стандарт тестировался в Тавушской области в течение двух лет и по ходу дорабатывался. С сентября с.г. новые стандарты будут действовать для всех учащихся второго, пятого и седьмого классов, в последующие годы - в остальных классах. По словам министра, учебники были важным компонентом внедрения новых стандартов. В частности, был пересмотрен процесс проведения тендеров на издание учебников, что позволило сделать так, чтобы у учеников второго, пятого и седьмого классов были новые учебники. <Надо понимать, что конкурсов новых учебников в нашей стране не было уже более 10-15 лет. В любом случае, все эти трудности преодолены>, - сказала Андреасян. Однако 1 сентября стало известно, что ряд школ остались без учебников. Поскольку на тот момент, как было заявлено, последние находились в печати. Это вызвало волну недовольства не только у родителей, но и учителей. В связи с рядом изменений в рамках нового общеобразовательного стандарта, днями ранее у правительства РА состоялась акция протеста, проводимая учителями общеобразовательных школ.