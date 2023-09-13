Среда, 13 Сентября 2023 21:23

АрмИнфо. Парламент Армении не ратифицировал Алматинскую декларацию от 1991 года, и, следовательно, этот документ не является для республики неотъемлемой частью законодательства страны. Об этом 13 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

Он заметил, что высший законодательный орган страны ратифицировал лишь Минский протокол. Хачатрян подчеркнул, что Алматинскую

декларацию не ратифицировал и Азербайджан. На этом фоне, у депутата возник вопрос о том, на каком основании и по чьей инициативе данный документ стал основой для урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Артур Хачатрян на основании существующих документов заявил, что премьер ошибся, когда в недавнем интервью говорил, что Алма-Атинская декларация, предполагающая признание территориальной целостности Азербайджана, с 1991 года является частью армянского законодательства.

В ответ премьер-министр РА Никол Пашинян заметил, что, возможно, был не столь точен в формулировках касательно присоединения Армении к

Алма-Атинской декларации. Тем не менее, декларация зафиксировала роспуск СССР и была принята в контексте Беловежских соглашений. Пашинян заявил, что с самого начала тема Алма-Атинской декларации была в повестке. В частности, он вновь сослался на заявление первого президента РА Левона Тер-Петросяна, сделанное им в декабре 1991 года о том, что Нагорный Карабах полностью удовлетворила бы автономия по примеру российских автономий. Тер-Петросян отмечал, что большего армянская сторона и не хочет. Пашинян заявил, что именно в тот момент, когда первый президент озвучил эту идею, Алма-Атинская декларация оказалась в повестке переговоров по Нагорному Карабаху