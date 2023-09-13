Среда, 13 Сентября 2023 17:14

АрмИнфо. В Армению прибыл экс-премьер Италии, бывший председатель Европейской комиссии Романо Проди, которого 13 сентября принял президент РА Ваагн Хачатурян. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостя, Хачатурян отметил, что рад принять опытного политика и учёного. <Вы такой деятель, с которым любой чиновник, любой руководитель был бы рад встретиться, и я уверен, что Ваш опыт и знания будут полезны каждому государственному чиновнику, тем более на фоне происходящих в настоящее время в мире изменений>,- сказал президент РА.

Романо Проди, поблагодарив за приём, подчеркнул, что с большой радостью прибыл в Армению.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов относительно происходящих в мировой экономике процессах и основных тенденциях ее развития.

В ходе беседы были затронуты вопросы экономических моделей и демократических институтов разных стран. Также состоялся обмен мнениями вокруг общих региональных реалиях, глобальных экономических и политических изменениях.