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АрмИнфо. Национальный центр камерной музыки Армении выступил организатором проведения в стране фестиваля духовной музыки, в рамках которого концерты пройдут в Котайкской области.
В частности, как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, 22 сентября, в 19:00, в храме Птгни состоится концерт с участием Государственного камерного хора Армении (художественный руководитель и главный дирижер: Роберт Млкеян) и Государственного камерного оркестра Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян). В этой концертной программе прозвучат произведения Комитаса, Мансуряна, Моцарта, Шуберта, Форе, Барберри и др.
23 сентября, в 19:00, в церкви Пресвятой Богородицы в Бжни пройдет концерт с участием Государственного камерного хора <Овер> (дирижеры: Сона Оганесян и Нарине Восканян) и Ереванского государственного камерного хора (художественный руководитель и дирижер Кристина Восканян). Будут исполнены произведения Саака Партева, Нерсеса Шнорали, Комитаса, А. Аванесова, А. Казаряна, А. Лотти, В. Бухенберга, П. Васкса, Я. Мантиярви.
Вход на мероприятия свободный.
|Министр Внутренних дел Армении призвал коллег из СНГ обратить внимание на тенденцию роста киберпреступности
|Гнел Саносян: Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут в свободной, справедливой и прозрачной атмосфере
|Сенатские слушания по Арцаху пролили свет на преднамеренную кампанию Алиева по этнической чистке - Фрэнк Паллоне
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|Азербайджанские СМИ пытаются представить перемещение группы граждан российским миротворческим контингентом в Армению как <эвакуацию военнослужащих>
|Совместными усилиями сможем найти новые площадки для сотрудничества - Посол Великобритании губернатору Ширака
|Заключительный опрос консалтинговой компании MPG определил главных кандидатов на должность мэра Еревана
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-главы КРОУ Роберта Назаряна
|В Армении возросло доверие к Евросоюзу - результаты опроса
|Армянские школьники завоевали золото, серебро и бронзу на Международной юношеской олимпиаде Европы по информатике
|Д-р Эйбнер: цели Азербайджана очень конкретны: получить земли без армян
|Кэролайн Кокс: если падет Арцах, падет и Армения
|Президент Туркменистана предложил создать Энергетический диалог стран Центральной Азии
|Американский генерал: США последовательно оказывают военную помощь Армении
|Эдмон Марукян: Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонами
|Армения и ЕС намерены повысить эффективность процесса реализации положений SEPA
|УЕФА открыла дело против главного тренера сборной Армении и Федерации футбола республики
|Активисты ANCA требуют от конгрессменов срочных шагов по предотвращению геноцида арцахских армян
|Госдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора
|Этой команде можно доверить управление столицей: Пашинян поздравил Авиняна после предвыборных дебатов
|Вражеские силы обстреляли позиции вооруженных сил Армении в районе Верин Шоржа
|Азербайджан накапливает большое количество военной техники и ВС вдоль границ. Времени мало - Боб Менендес
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Правительство Армении выделит около 26,9 млн драмов на замену поврежденного в ходе азербайджанской военной агрессии троса канатной дороги в Джермуке
|Акции протеста учителей в Армении продолжаются
|Евродепутат: Шарль Мишель не прислушивается к тому, что хочет сказать Европарламент о Нагорном Карабахе
|Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Армении и Мексики
|Новый командующий российскими миротворческими силами в Карабахе встретился с главой Минобороны РА
|Процесс приватизации детсадов в Ереване был связан с коррупцией: Генпрокуратура
|Премьер РА обсудил с представителем НС Франции ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха
|Оппозиционер: гуманитарный кризис в Арцахе усугубляется, а власти Армении заняты концертами и салютами
|Армения будет готова призвать женщин на срочную службу уже зимой 2024 года
|Депутат: власти Армении принимают решения под сильным давлением новых региональных игроков
|Ратификация Римского статута исходит из национальных интересов Армении - министр юстиции РА
|Армения одобрила создание Международного центра оценки рисков финансирования терроризма в СНГ
|Жан-Луи Бурланж: Франция многое делает для Армении, но этого недостаточно в контексте скорейшего разрешения крайне напряженной ситуации
|МО Армении во второй раз в течение дня опровергает дезинформации азербайджанской стороны
|Так был ли демонтаж? Миссия ЕС в Армении сделала новую запись по заводу в Ерасхе
|В мирном договоре с Азербайджаном должны быть представлены четкие механизмы обеспечения территориальной целостности Армении - депутат
|Министры иностранных дел государств Центральной Азии встретились в Душанбе
|АНК: мы имеем дело с лидером-лжецом, единственная цель которого - уйти от ответственности
|Ереван ответит на новые комментарии Баку по мирному договору в разумные сроки - Пашинян
|СНБ Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан
|Пашинян уволил главу Службы пробации
|Пашинян: я не могу утверждать, что при отсутствии российских миротворцев ситуация в Карабахе была бы лучше
|Миссия ЕС своим присутствием способствовала безопасному переносу металлургического завода из Ерасха
|Пашинян: Армении нет необходимости в наведении мостов с Западом, потому что эти мосты были всегда
|АО Арцаха опровергла очередную дезинформацию вражеской стороны
|Жители Еревана получили возможность в режиме реального времени отслеживать движение городского транспорта
|Иран предупредил Армению о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье, имея в виду участие американских войск в учениях
|Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию - МО РА
|Ереван подтверждает свое предложение о зеркальном отводе войск с границы между Арменией и Азербайджаном - МИД РА
|У Армении совершенно нет намерений к эскалации ситуации с Азербайджаном - Пашинян
|Модель безопасности, при которой мы должны полагаться на помощь других, имеет серьезные изъяны - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Если чиновник в Армении будет заставлять людей идти на митинги, он будет сразу уволен - Пашинян
|Франция продолжит прилагать усилия для оказания гуманитарной помощи и гарантий безопасности Арцаху - посол
|Ереван готов к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, но "коридорная" логика неприемлема - Пашинян
|Оппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексе
|Жанна Андреасян: В результате тендера на составление и печать новых учебников мы имеем сбережения в размере 40%
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