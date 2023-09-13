Среда, 13 Сентября 2023 17:08

АрмИнфо. Национальный центр камерной музыки Армении выступил организатором проведения в стране фестиваля духовной музыки, в рамках которого концерты пройдут в Котайкской области.

В частности, как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, 22 сентября, в 19:00, в храме Птгни состоится концерт с участием Государственного камерного хора Армении (художественный руководитель и главный дирижер: Роберт Млкеян) и Государственного камерного оркестра Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян). В этой концертной программе прозвучат произведения Комитаса, Мансуряна, Моцарта, Шуберта, Форе, Барберри и др.

23 сентября, в 19:00, в церкви Пресвятой Богородицы в Бжни пройдет концерт с участием Государственного камерного хора <Овер> (дирижеры: Сона Оганесян и Нарине Восканян) и Ереванского государственного камерного хора (художественный руководитель и дирижер Кристина Восканян). Будут исполнены произведения Саака Партева, Нерсеса Шнорали, Комитаса, А. Аванесова, А. Казаряна, А. Лотти, В. Бухенберга, П. Васкса, Я. Мантиярви.

Вход на мероприятия свободный.