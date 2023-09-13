Среда, 13 Сентября 2023 16:33

АрмИнфо.13 сентября губернатор Армавирской области Армении Эдвард Ованнисян принял посла Франции в Армении Оливье Декотиньи. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Эдвард Ованнисян, поздравив посла со вступлением на ответственный пост, выразил уверенность, что в ходе своей миссии Оливье Декотиньи приложит все усилия в направлении дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В свою очередь, французский дипломат, говоря о цели визита в область, заметил, что хочет узнать регион получше, чтобы определить

его потенциал для разработки дальнейших стратегических планов и их реализации.

В ходе встречи стороны обменялись идеями о перспективах развития и расширения сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.

Губернатор отметил, что придает важное значение развитию и расширению армяно-французского децентрализованного сотрудничества.

Учитывая тот факт, что Армавирская область является областью с сельскохозяйственной направленностью, она имеет большой потенциал и возможности для реализации программ в сферах интенсивного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, виноделия, образования и культуры, туризма. <Область также заинтересована в реализации совместных проектов в сферах информационных технологий, торговли, экономики и привлечения инвестиций, поэтому рассчитывает на поддержку посла в целях установления дружественных отношений между любой административно-территориальной единицей. Франции, которая по характеру близка к экономике Армавирской области РА>, - сказал глава областной администрации.

Эдвард Ованнисян поблагодарил посла и народ Франции, которые всегда поддерживают Армению и армянский народ. Он особо подчеркнул важность

гуманитарной помощи, оказанной Нагорному Карабаху в этот трудный период.