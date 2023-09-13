Среда, 13 Сентября 2023 16:35

АрмИнфо. Фильм из Армении «Уравнение с двумя переменными» принес его режиссеру и сценаристу Лусине Папоян приз за лучший сценарий на VIII международном кинофестивале Baiqonyr («Байконур»), который проходил с 6 по 10 сентября 2023 года в городе Алматы (Казахстан).

В основном конкурсе киносмотра участвовали также еще две работы армянских авторов: «Кукла по имени Лилит» (реж. Астхик Казарян) и «Ромео» (реж. Марина Арзуманова).

Общий список лауреатов международного конкурса игрового и документального короткометражного кино выглядит так:

- «Лучший фильм» – «Эй, Гюнеш!» (Грузия), реж. Марита Тевзадзе и Ана Джегнарадзе.

- «Лучшая режиссура» – Дастан Мадалбеков, «Сын своего отца» (Кыргызстан).

- «Лучшая операторская работа» – Айгуль Нурбулатова, «Маленькая любовь» (Казахстан, реж. Айжан Қасымбек).

- «Лучший сценарий» – Лусине Папоян, «Уравнение с двумя переменными» (Армения, реж. Лусине Папоян).

- «Лучшая женская роль» – Лия Латыпова, «Дети Йети» (Россия, Татарстан, реж. Айдар Шарипов).

- «Лучшая мужская роль» – Юрий Борисов, «Прости меня, Аня» (Россия, реж. Клавдия Коршунова).

- Специальный приз жюри – «Беглец» (Грузия), реж. Саломе Кинцурашвили.

- Диплом жюри кинокритиков – «Галина Петровна» (Кыргызстан), реж. Никита Ловецкий.

За свою семилетнюю историю кинофестиваль Baiqonyr получил заслуженное признание на всем постсоветском пространстве как киносмотр, созданный специально для поддержки молодых талантливых кинематографистов. Организуется мероприятие при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Напомним также, что в 2021 году на VI фестивале Baiqonyr Гран-при международного конкурса за лучший фильм получила лента из Армении «Новогодний поросенок» режиссера Александра Багдасаряна.

Знаковым событием внеконкурсной программы стало проведение II международного форума кинокритиков и киноведов. В его работе принимали участие киноведы Элен Данельян и Артур Вардикян, который также является программным директором международного фестиваля документального кино «Абрикосовое дерево» и основателем общественной организации развития кинокультуры «Фильмадаран».