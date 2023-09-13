Среда, 13 Сентября 2023 15:17

АрмИнфо.<Есть фотографии? Может быть, видео? На основе чего сделаны такие заявления? Почему только три? Почему не три квадралиона? Или не полтора человека? Откуда все это? Где факты? Где хотя бы какая-то привязка к местности? Где они, если речь идет о таком количестве людей?>.

Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос о якобы присутствии в Армении 3 тыс. бойцов ЧВК <Вагнер>, <которые при поддержке местных сил должны осуществить переворот и сместить премьер-министра Никола Пашиняна>.

<Это же все-таки не страна с населением в миллиард, это страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, как говорят, засекли. О чем мы говорим? Это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это просто как вброс>, - заявила она 13 сентября на еженедельном брифинге.

Захарова обратила внимание на комментарий главы комитета Совета федераций по международным делам РФ Григория Карасина, который назвал это <бредом сивой кобылы>.

<Согласна абсолютно с тем, что Григорий Борисович отметил, что должны быть цифры, факты, хотя бы что-то. И самое главное, три тысячи - это же не три человека, не маленькая группа лиц, которая может затеряться>, - сказала она.

Напомним, что ранее в ряде армянских пабликов были публикации о том, что Россия якобы хочет задействовать силы ЧВК <Вагнер> для госпереворота в Армении. Авторы считают, что в Москве <санкционировали сценарий госпереворота>, <последней каплей для этого стала информация о готовящихся армяно-американских учениях>. Однако тому не было приведено доказательств. <Придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир - удел неумных политиков. Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России. Это нужно тем, кто пытается взлохматить ситуацию и достичь своих целей>, - заявил NEWS.ru глава международного комитета СФ Григорий Карасин.