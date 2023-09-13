Среда, 13 Сентября 2023 15:14

АрмИнфо. В Москве рассматривают шаги Еревана по ратификации Римского статута, как не дружественные. Об этом 13 сентября на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, какие последствия могут быть для Армении, которая отправила Римский статут на ратификацию в парламент страны.

Мария Захарова напомнила, что буквально недавно посол Армении в РФ был вызван в МИД, где ему было сделано представление в связи с рядом <недружественных действий, которые, к сожалению были предприняты официальным Ереваном>, и среди них называлось как раз и это.

<Мы свою квалификацию дали. А мотивация Еревана должна все-таки квалифицироваться, объясняться и разъяснять армянской стороной, а не нами. Для чего они делают, почему? Они, кстати говоря, представили свои оценки, но мы рассматриваем подобные шаги, как не дружественные, о чем неоднократно говорили и нашим армянским коллегам, партнерам, друзьям по двусторонним каналам. Но уже на каком-то этапе стали говорить и публично, ровно потому что вопросов все больше. Потому что это не просто один шаг, который армянская сторона явно понимала, что вызовет у нас справедливые вопросы, это целый комплекс таких шагов, и в ходе вызова посла, и в ходе разъяснения наших действий мы об этом говорили, в том числе публично>, - отметила Захарова.

Напомним, что 11 сентября в интервью Общественному телевидению премьер РА Никол Пашинян, на вопрос <почему мы раздражаем Россию, обостряем отношения с РФ при том, что ситуация на границе очень сложная и мы очень близки к войне>, в контексте напряженности, появившейся в последнее время в армяно-российских отношениях, в частности - впервые послу РА была вручена нота протеста, властями РФ крайне негативно были восприняты процесс ратификации Римского статута, визит Анны Акопян в Киев, и проведение в Армении армяно-американских военных учений, во-первых призвал не политизировать визит его жены в Киев, затем указал, что армяно-американские военные учения не в первый раз проходят в Армении, а по Римскому статуту заметил, что ратификацию документа РА начала в декабре 2022 года, <просто по процедурам она занимает некоторое время>. <К сожалению, произошло плохое совпадение в контексте отношений РФ и Гаагского уголовного суда. Этот процесс вовсе не связан с отношениями с РФ, а связан с приграничной напряженностью: < > : Римский статут не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд. Это еще один фактор, который может оказать существенное влияние в плане повышения уровня нашей безопасности в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства перед Арменией. Мы не можем игнорировать это и ничего не делать. Наша обязанность - предпринять шаги, с помощью которых мы постараемся приобрести дополнительные инструменты безопасности, в том числе международные. Мы активно работаем над формированием правильных представлений обо всем этом в Российской Федерации. Мы предложили очень конкретное решение, связанное с Римским статутом, которое может развеять все опасения, и мы работаем над этим решением>, - сказал премьер- министр Армении.