Среда, 13 Сентября 2023 15:11

АрмИнфо.В Иране верят, что новой войны в регионе Южного Кавказа не будет. Как передает IRNA, об этом заявил министр обороны Исламской Республики Иран бригадный генерал Мохаммадреза Аштияни, комментируя сложившуюся напряженность между Азербайджанской Республикой и Республикой Арменией.

<Войны в регионе не будет, и позиция Исламской Республики по геополитическим вопросам ясна>, - отметил генерал.

Отвечая на вопрос журналистов, глава министерства обороны Ирана заявил, что Тегеран не приемлет никаких геополитических изменений в регионе, о чем всем известно.

Указав на развитие событий на Кавказе, Аштияни, указав на нынешний ход событий, выразил уверенность в том, что "ничего особенного не произойдет".