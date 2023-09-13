Среда, 13 Сентября 2023 15:10

АрмИнфо.Москва заявила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявлений МИД страны касательно выборов в новых регионах России, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 сентября в ходе брифинга, комментируя <заявление МИД Азербайджана от 9 сентября о якобы фиктивных выборах, прошедших на территории Украины>.

Напомним, что в Баку заявили, что Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. <Азербайджан заявляет, что любые выборы, проводимые на территории Украины в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства, могут считаться легитимными: < >:Поскольку последние <выборы>, проведенные на части международно признанных территорий Украины, не соответствует этим критериям, они не имеют юридической силы>, - заявили в МИД Азербайджана.

<У меня вызвал вопрос этот комментарий. Для чего он, зачем он, потому что такие оценки не могут нами приниматься. Это неприемлемые оценки и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш>, - сказала Захарова.

По ее словам, в Москве исходят из того, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности России с тем же уважением, на которое российские <партнеры> рассчитывают уже со стороны РФ, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджана.

<Думаю, историю новых регионов наши азербайджанские друзья знают очень хорошо. Причем знают не по СМИ, а по нашему совместному прошлому. Потому что они имели возможность просто в историческом контексте наблюдать этот процесс>, - сказала Захарова, добавив, что в РФ исходит из того, что именно в таком понимании должен зарождаться соответствующий политический базис для комментариев.