Среда, 13 Сентября 2023 15:05

АрмИнфо. Президент Аргентины Альберто Фернандес в очередной раз осудил блокаду населения Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана.

На своей странице в X (бывший Twitter) глава аргентинского государства отметил, что в настоящее время все внимание мировой общественности сосредоточено на вторжении России в Украину. <Но насилие распространяется и во многих других местах. В частности, ему подвергается армянский народ в Азербайджане, где в результате блокирования Лачинского коридора значительная часть населения, целый город лишены доступа к продовольствию. И, тем не менее, нет никакой реакции со стороны международной общественности, полная тишина>, - отметил президент Аргентины.

Напомним, что 9 сентября Альберто Фернандес во время своего выступления на пленарном заседании <Большой двадцатки> в Нью-Дели заявил, что блокада Азербайджаном Лачинского коридора вызвало гуманитарный кризис в Арцахе. <Азербайджан в очередной раз наказывает армянский народ на части его территории>, - заявил глава аргентинского государства.

Двумя днями позже МИД Азербайджана вызвал посла Аргентины Мариангелеса Беллуши и выразил ему протест, назвав заявления Альберто Фернандеса "предвзятыми".

Тем не менее, 11 сентября президент Аргентины в интервью журналисту Густаво Сильвестре в программе C5N Minuto Uno выступил в защиту своих заявлений, в очередной раз осудив блокаду Арцаха Азербайджаном.