Среда, 13 Сентября 2023 15:02

АрмИнфо.Открытие маршрута Агдам-Аскеран является важным шагом, который должен способствовать открытию и Лачинского коридора.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря председателя Европейского Совета Шарля Мишеля Екатерины Касиндже. <Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении того, чтобы как Лачинский, Агдамский направления маршрутов были задействованы. Эта сложная ситуация на местах длится слишком долго, сейчас важно найти устойчивые и взаимоприемлемые решения по обеспечению гуманитарного доступа, особенно в преддверии осеннего и зимнего сезонов. Мы подтверждаем нашу твердую убежденность в том, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с прошлыми соглашениями и постановлением Международного Суда.

Мы подчеркиваем нашу уверенность в полезности и других маршрутов снабжения на благо местного населения. ЕС ожидает, что за сегодняшними событиями последуют более конкретные шаги в ближайшие дни и недели, в том числе, в отношении диалога между бакинскими властями и карабахскими армянами>, - отмечается в заявлении.