Среда, 13 Сентября 2023 15:00

АрмИнфо. Вчера у правительства Армении состоялась акция протеста, инициированная учителями общеобразовательных школ Армении, которые выступали против нового стандарта образования, внедряемого во 2, 5 и 7 классах. По итогам акции министр образования, науки, культуры и спорта РА (МОНКС) Жанна Андреасян согласилась выслушать недовольство последних и обсудить нововведения.

Согласно сообщению пресс-службы МОНКС, учителя представили министру проблемы, связанные с механизмом заполнения тематических планов с сентября этого года в электронной информационной системе, в электронных журналах, что требует дополнительной нагрузки.

<Понятно, что изменения предполагают дополнительные проблемы и трудности, определенный этап адаптации. Мы должны пройти этот процесс вместе, выявляя проблемы и сообща находить их решения>, - сказала Жанна Андреасян.

Она заверила, что новый формат введения тематических планов в электронные журналы не является обязательным - он предлагался по методическим указаниям, однако учителя могут применять его на добровольной основе по желанию

<Мы будем работать с вами в течение года, чтобы весь этот процесс был для вас полезным и эффективным>, - сказал министр, подчеркнув, что готова к встречам и дискуссиям с преподавателями в различных форматах.

В ходе встречи преподаватели задали министру также различные вопросы о добровольной аттестации, повышении заработной платы учителям, снижении нагрузки на учителя и др.

Отметим, что во время акции протеста учителя выразили свое недовольство в первую очередь в связи с тем, что не все школы к началу учебного года успели получить учебники нового образца для 2, 5 и 7 классов, а также в связи с увеличением нагрузки и низкими заработными платами, новым методическим пособием и др.

Напомним, что правительство Армении 4 февраля 2021 года утвердило новые государственные критерии в общеобразовательной сфере. Главной целью реформ, как сообщалось, является повышение качества образования, раскрытие творческого потенциала школьников, достижение более значимых результатов. Предусмотрено сформировать гибкую и творческую среду. При этом, загруженность школьников будет снижена, однако содержательные объемы учебных программ не изменятся. Школы получат право выбора и формирования собственных подходов на основе примерного учебного плана. Обязательными предметами в школах останутся армянский язык и литература, математика, история армянского народа и иностранный язык. К каждому ученику будет применяться индивидуальный подход, что позволит провести реформы в старших школах. Иначе говоря, планируется осуществить переход от глубоких изучений предметов к индивидуальному изучению, в зависимости от предпочтений каждого ученика и его профессиональной ориентации. Будет также изменена система оценок. В частности, балльная система начнет действовать со второй половины пятого класса. В начальных классах эта система применяться не будет. Также будет исключен низший балл, каждый новый балл из 10 возможных будет рассматриваться как прогресс. Новые стандарты нацелены на то, чтобы отстраниться от "предметных" подходов и сконцентрировать внимание на надпредметных, создавая, тем самым, связь между разными предметами. Будет также сокращено количество учебных часов в течение 12- летнего срока обучения.