Среда, 13 Сентября 2023 14:59

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении назвали самоубийство предварительной версией гибели солдата срочной службы Алекса Аванесяна.

Согласно сообщению Следкома, 12 сентября в соответствующий отдел Военной полиции Минобороны поступил сигнал о том, что в тот же день около 19:50 на одном из участков траншеи на территории близ огневого поста на северо-восточном приграничном отрезке оборонительного участка N-ской воинской части было обнаружено тело военнослужащего той же части, рядового Алекса Суреновича Аванесяна с огнестрельным ранением в области головы. Рядом был найден закрепленный за ним пулемет РПК.

<По предварительным данным, он совершил самоубийство из закрепленного за ним пулемета>, - говорится в сообщении.

Инициировано уголовное дело по статье <доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности>, выясняются подробности инцидента.