Среда, 13 Сентября 2023 14:59

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, будет ли оказана Армении военная помощь в защите границ в случае агрессии Азербайджана на фоне кризиса в армяно-российских отношениях.

По ее словам, для того, чтобы этого не было, в зоне урегулирования находятся российские миротворцы.

<Именно для этого Россия выполняет свою посредническую роль, призывая все стороны выполнять то, под чем подписались>, - сказала она на брифинге в среду.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что наблюдается скопление азербайджанских ВС на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль армяно- азербайджанской границы. Он заявил также о возможной подготовке новой военной провокации со стороны Баку.