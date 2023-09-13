Среда, 13 Сентября 2023 14:58

АрмИнфо. В результате нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Согласно источнику, нарушению режима прекращения огня произошло 13 сентября в 12:15, когда подразделения вооруженных сил Азербайджана, применив стрелковое оружие, обстреляли село Нор Шеен. "С армянской стороны есть один пострадавший. Его жизни ничего не угрожает. О случившемся доложено командованию миротворческих войск РФ", - отмечается в сообщении.