Среда, 13 Сентября 2023 11:30

АрмИнфо.Ара Авагян назначен на должность генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения). Новый руководитель продолжит развивать бизнес банка в стране – наращивать финансовые показатели, привлекать клиентов, выводить на рынок новые продукты, улучшать сервисы дистанционного обслуживания.

Ара Авагян окончил Ереванский Экономико-юридический университет. В финансовой сфере работает более 25 лет. В ВТБ (Армения) начал работать с 2020 года в должности директора департамента развития корпоративного бизнеса банка. В июле прошлого года назначен врио генерального директора - председателя директората банка ВТБ (Армения).

«Сегодня ВТБ (Армения) обслуживает в республике свыше 380 тысяч розничных и 11 тысяч корпоративных клиентов. Более 20% населения пенсионного возраста страны получает пенсии на карты банка. Мы активно развиваем на рынке трансграничные переводы из России в Армению и обратно, которые в короткий срок позволяют отправлять деньги родным и близким. Наша основная задача – сохранить и продолжать наращивать свои позиции на банковском рынке страны за счет привлечения новых клиентов, трансформации сети и вывода на рынок новых продуктов и услуг», - подчеркнул генеральный директор – председатель директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

ВТБ (Армения) с 2004 г. является дочерней структурой российского банка ВТБ. Клиентам всех сегментов доступны 53 отделений, свыше 200 банкоматов и более 50 терминалов самообслуживания по всей стране.