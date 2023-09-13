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 Среда, 13 Сентября 2023 10:44

Глава государства провел встречу с представителями отечественного бизнеса

Глава государства провел встречу с представителями отечественного бизнеса

АрмИнфо.В резиденции «Акорда» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнес-сообщества страны.

В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на новых подходах к экономическому развитию, предложенных в Послании народу Казахстана.

– Мы должны довести рост экономики до 6-7 процентов. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить отношения между государством и бизнесом на совершенно новой основе, – отметил Президент.

Глава государства призвал к заключению нового «общественного договора» между государством и предпринимателями.

– Суть этого договора можно выразить следующим образом. Государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности. В свою очередь предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, отношения между государством и бизнесом должны строиться на взаимном доверии.

– Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо: именно помогать предпринимателям. Что касается предпринимателей, то они не должны выступать в роли жалобщиков и просителей, а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата, – отметил Президент.

Наряду с этим Глава государства остановился на приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время. В первую очередь, по его словам, необходимо обеспечить верховенство права и защиту частной собственности.

– Бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами. Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам. Нам нужно создать сбалансированный механизм контроля, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание на то, что назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции.

– Судейский корпус утверждает, что данный шаг позволит обеспечить качественную защиту прав граждан. Администрация Президента займется этим вопросом. Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы, – сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, свыше 60% решений судов выносятся в защиту гражданина и бизнеса. В то же время недостаточно проводится работа над систематическими ошибками государственного аппарата, которые вынуждают бизнес обращаться в суд. В этой связи Правительству поручено совместно с Верховным судом и Национальной палатой предпринимателей провести тщательный анализ негативной практики в деятельности госорганов и принять действенные меры для ее искоренения.

Следующим приоритетом было названо соблюдение баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов.

– Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение. Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал состоявшихся бизнесменов страны принять участие в реализации крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях.

– У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны. Честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства. Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов. Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана – это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег. Но окно для такого компромисса стремительно сужается. Это тоже надо понимать, – подчеркнул Президент.

Еще одной ключевой задачей в выступлении было обозначено обеспечение справедливого налогообложения, стимулирующего экономику.

– Фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными. Нагрузка на суды значительно выросла – фактически на них возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов. Это недопустимо, требуются меры для исправления данной ситуации. В целом, у нас налоговая служба работает достаточно эффективно. Правительству следует предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, – поручил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также указал на существенные диспропорции в налоговых поступлениях и отметил необходимость совершенствования налоговой политики.

– 80% всех налогов в стране уплачивают всего около 260 компаний. Это сверхконцентрация, с которой надо бороться за счет повышения объемов поступлений от других налогоплательщиков. По оценкам экспертов, в нашей стране четыре миллиона человек из общего количества занятого населения не платят налоги со своих доходов. Микро- и малый бизнес даже при упрощенном налогообложении скрывает и занижает свои обороты. Почти 70% субъектов бизнеса по упрощенной декларации показывают доход меньше пяти миллионов тенге и уплачивают всего 6% от поступлений в рамках данного режима. Поэтому одной из основных целей новой налоговой политики должно стать увеличение количества активных налогоплательщиков через упрощение налоговых процедур, эффективное взаимодействие с населением и бизнесом. Платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах, – отметил Президент.

Другой важной задачей Глава государства обозначил обеспечение реальной индустриализации.

– Основу сложной и устойчивой экономики составляет обрабатывающая промышленность, активно осваивающая сегмент средних и верхних переделов. В то же время о наличии множества больших препятствий в этом направлении говорит низкий уровень выживаемости предприятий. У нас только четверть компаний остается на рынке на второй год после открытия. Для сравнения: в других странах этот показатель равен 70-80%. Во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, двигателем роста и диверсификации отечественной экономики должна стать нефтесервисная отрасль.

– Сегодня по проектам Тенгиз, Кашаган и Карачаганак проектирование выполняется в зарубежных странах. Это касается и проекта будущего расширения месторождения Тенгиз. Понятно, что в проектные решения закладываются импортные материалы и оборудование. Это закрывает доступ отечественных производителей к реализации нефтегазовых проектов. Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5 %. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний, – сказал Президент.

Следующая важная задача – ускорение развития среднего предпринимательства. По словам Касым-Жомарта Токаева, в Казахстане созданы наилучшие условия для малого и крупного бизнеса. В то же время отсутствуют стимулы для перехода малого бизнеса в наиболее важный – средний сегмент бизнеса.

– Средний предприниматель, по нашим наблюдениям, менее инерционен, более мобилен и быстрее адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Да, за последние 7 лет наблюдается рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП. Но основным двигателем данной динамики выступают субъекты малого предпринимательства, количество которых увеличилось на 46%. На этом фоне среднее предпринимательство выросло лишь на 0,5%, повысив свою долю в экономике с 5 до 6,2%. При этом в странах ОЭСР его доля в среднем равна 18%, а в отдельных государствах еще выше – до 26%. Никаких особых условий для поддержки именно среднего бизнеса, тем более в обрабатывающей промышленности, у нас до сих пор не создано, – считает Президент.

Глава государства напомнил, что в Послании он дал ряд поручений, направленных на стимулирование предпринимательства. В частности, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме.

Касым-Жомарт Токаев также поручил Правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки.

Президент отдельно остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая должна стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством.

– Требуется дальнейшая трансформация Палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ, – отметил Глава государства.

На совещании также выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, Генеральный прокурор Берик Асылов, председатель президиума НПП «Атамекен» Райымбек Баталов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, учредитель ТОО «Риддерский завод горно-шахтного оборудования» Андрей Печенин, генеральный директор ТОО «Кайып-Ата» Сырым Ертаев, основатель и руководитель IT холдинга «Kazdream» Даурен Тулебаев, акционер ТОО «Orient Finance Group» Руслан Шаекин, директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев, директор компании по проектированию и строительству железных дорог ТОО «Конкурент-Б» Бахытбек Кадиров, предприниматель из области Абай Елена Асылбекова.

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