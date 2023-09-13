Среда, 13 Сентября 2023 10:40

АрмИнфо. В НАТО не рассматривают присоединение Армении к Альянсу. Об этом <Известиям> сообщили в НАТО.

"В НАТО сейчас не рассматривают возможность расширения блока за счет Армении, а сам Ереван не подавал заявку на вступление в организацию", - сообщили в Североатлантическом альянсе. При этом в НАТО дистанцировались от заявления главы <Европейского комитета по расширению альянса> Гюнтера Фелингера, который ранее призывал власти закавказской республики присоединиться к блоку. В Москве же не считают, что сейчас происходит переориентация республики на Запад.

В последнее время в СМИ всё чаще стали обсуждать постепенное отдаление Еревана от Москвы и сближение с Североатлантическим альянсом. Ситуацию подогрело заявление Гюнтера Фелингера - руководителя структуры, которая называется <Европейский комитет по расширению НАТО>. Именно он в начале сентября призвал Армению вступить в блок. Впрочем, в НАТО от подобного заявления дистанцировались.

"Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения - его собственные и не отражают точку зрения альянса. А <Европейский комитет по расширению НАТО>, несмотря на название, - не комитет или орган альянса, - заявил <Известиям> официальный представитель блока.

Говоря о совместных армяно-американских военных учениях Eagle Partner 2023, представитель НАТО отметил, что речь идет о программе двустороннего военного сотрудничества Североатлантического альянса с третьими странами. К ним относится и Армения, которая присоединилась к программе еще в далеком 1994 году.

Напомним, что 11 сентября начались совместные американо-армянские учения Eagle Partner 2023, которые продлятся вплоть до 20-го числа.

Они пройдут на базе учебного центра <Зар> армянской миротворческой бригады и учебного центра минобороны республики. Участие в них примут 175 армянских и 85 американских военных. При этом одна из целей заключается в отработке <операций по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач>, а другая - в повышении готовности войск Армении к плановым оценкам в рамках натовской программы <Партнерство ради мира>