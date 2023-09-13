Среда, 13 Сентября 2023 10:30

АрмИнфо.Вражеские силы продолжают обстреливать позиции вооруженных сил Армении.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства РА, 13 сентября в районе 03:40 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа в Гегаркуникской области республики.

А накануне, 12 сентября в районе 20:30 вражеские силы обстреляли из стрелкового оружия армянские позициям, расположенные на участке Срашен в Сюникской области Армении.