Вторник, 12 Сентября 2023 20:52

АрмИнфо. Армения осуждает перемещения и скопление личного состава, наступательных вооружений и военной техники, осуществляемые Азербайджаном в приграничной с Арменией зоне и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, что свидетельствует о том, что Азербайджан готовится к очередной военной агрессии против Армении и Нагорного Карабаха.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворгян, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванном по инициативе Армении.

Заместитель министра иностранных дел подтвердил приверженность Армении установлению стабильности и долгосрочного мира в регионе, подчеркнув, что это возможно только в условиях, исключающих применение силы или угрозы силой и массовые нарушения фундаментальных прав человека.

Он также обратил внимание представителей государств-участников ОБСЕ на усугубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора на протяжении уже 9 месяцев. <Блокада Нагорного Карабаха является частью более обширной картины продолжающегося десятилетиями разжигания ненависти против армян, политики применения силы и угрозы силой, грубых нарушений международного гуманитарного права и прав человека, являющихся тревожными признаками намерения совершить геноцид>, - отметил Ваге Геворгян.