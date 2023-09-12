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АрмИнфо. Армения осуждает перемещения и скопление личного состава, наступательных вооружений и военной техники, осуществляемые Азербайджаном в приграничной с Арменией зоне и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, что свидетельствует о том, что Азербайджан готовится к очередной военной агрессии против Армении и Нагорного Карабаха.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворгян, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванном по инициативе Армении.
Заместитель министра иностранных дел подтвердил приверженность Армении установлению стабильности и долгосрочного мира в регионе, подчеркнув, что это возможно только в условиях, исключающих применение силы или угрозы силой и массовые нарушения фундаментальных прав человека.
Он также обратил внимание представителей государств-участников ОБСЕ на усугубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора на протяжении уже 9 месяцев. <Блокада Нагорного Карабаха является частью более обширной картины продолжающегося десятилетиями разжигания ненависти против армян, политики применения силы и угрозы силой, грубых нарушений международного гуманитарного права и прав человека, являющихся тревожными признаками намерения совершить геноцид>, - отметил Ваге Геворгян.
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|Министры иностранных дел государств Центральной Азии встретились в Душанбе
|АНК: мы имеем дело с лидером-лжецом, единственная цель которого - уйти от ответственности
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|Пашинян уволил главу Службы пробации
|Пашинян: я не могу утверждать, что при отсутствии российских миротворцев ситуация в Карабахе была бы лучше
|Миссия ЕС своим присутствием способствовала безопасному переносу металлургического завода из Ерасха
|Пашинян: Армении нет необходимости в наведении мостов с Западом, потому что эти мосты были всегда
|АО Арцаха опровергла очередную дезинформацию вражеской стороны
|Жители Еревана получили возможность в режиме реального времени отслеживать движение городского транспорта
|Иран предупредил Армению о недопустимости присутствия иностранных сил в Закавказье, имея в виду участие американских войск в учениях
|Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию - МО РА
|Ереван подтверждает свое предложение о зеркальном отводе войск с границы между Арменией и Азербайджаном - МИД РА
|У Армении совершенно нет намерений к эскалации ситуации с Азербайджаном - Пашинян
|Модель безопасности, при которой мы должны полагаться на помощь других, имеет серьезные изъяны - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Если чиновник в Армении будет заставлять людей идти на митинги, он будет сразу уволен - Пашинян
|Франция продолжит прилагать усилия для оказания гуманитарной помощи и гарантий безопасности Арцаху - посол
|Ереван готов к запуску региональных коммуникаций хоть завтра, но "коридорная" логика неприемлема - Пашинян
|Оппозиционные депутаты армянского парламента выразили свои опасения относительно планируемых поправок в Избирательном кодексе
|Жанна Андреасян: В результате тендера на составление и печать новых учебников мы имеем сбережения в размере 40%
|Алматинская декларация не является неотъемлемой частью законодательства Армении - депутат
|Премьер Армении прокомментировал слухи о присутствии в стране бойцов ЧВК "Вагнер"
|В своих отношениях с Азербайджаном Армения всегда руководствовалась понятием <армянские обоснования>, но это не сработало
|Глава МИД РА: Армения получила предложения Азербайджана по проекту мирного договора
|Пашинян: власти Армении делают все возможное для предотвращения новой войны
|В Армению прибыл экс-премьер Италии Романо Проди
|В Армении пройдет фестиваль духовной музыки
|Власти Армении задумались над задействованием аэропорта в Горисе
|Армавирская область Армении хочет установить отношения с одной из провинций Франции
|Баку заявляет, что отправил свои комментарии по мирному договору, Ереван говорит об отсутствии реакции
|Парламент Армении минутой молчания почтил память погибших год назад солдат в результате азербайджанской агрессии
|Это все из разряда очередной мифологии - Захарова отреагировала на слухи о <вагнеровцах> в Армении
|В Москве рассматривают шаги Еревана по ратификации Римского статута, как не дружественные: Мария Захарова
|В Иране верят, что новой войны в регионе Южного Кавказа не будет - министр обороны ИРИ
|Надеемся, что Азербайджан и Нагорный Карабах предпримут более конкретные шаги на пути к примирению - ЕС
|Это неприемлемые оценки и они не согласуются с союзническим уровнем отношений - Захарова о реакции Баку на выборы в новых регионах РФ
|Ряд нечистоплотных информационщиков пытались обесценить и этот российский вклад - Захарова о реакции на гумгруз, доставленный в Арцах
|Президент Аргентины в очередной раз осудил блокаду населения Арцаха со стороны Азербайджана
|Россия доводит до Турции свою озабоченность: Захарова о военном сотрудничестве Баку- Анкара
|ЕС: Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с соглашениями и постановлением Международного Суда
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