Вторник, 12 Сентября 2023 20:45

АрмИнфо.Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ на сессии, прошедшей в Париже, принял решение обратиться в Бюро ПАСЕ и предложить провести срочное обсуждение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе во время октябрьской сессии ПАСЕ. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил член партии <Гражданский договор> Владимир Варданян.

Вместе с тем парламентарий сообщил, что Комитет также предложил организовать срочные совместные слушания по гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе государствами-членами Совета Европы по выполнению обязательств (Мониторинг) и Комитетами по миграции, беженцам и перемещенным лицам.