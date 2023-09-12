Вторник, 12 Сентября 2023 19:55

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян провел служебное совещание в Министерстве обороны с руководящим составом силовых структур республики.

Как сообщает главное информационное управление главы государства, в ходе совещания участники обсудили военно-политическая ситуация в регионе, затронули перемещения и накопления азербайджанских войск, осуществояемые с 5 сентября по сегодняшний день.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности мирного населения в условиях гуманитарного кризиса и в случае возможных развитий ситуации, равно как и задачам оборонного ведомства республики в сложившейся ситуации