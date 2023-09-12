Вторник, 12 Сентября 2023 19:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 насосная станция на перекрестке Вардананц-Ханджяна, жилой дом 8 на улице Московяна, жилой дом 48 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41 на 3-ей улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

в Армавирской области:

11:00-14:00 села Циацан и Цахкунк;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы Исаакяна, Туманяна, Маштоца, Тиграна Меца, Раффи, Нжде, Микоян Ехбайрнер, Арцаха, Сажумяна в городе Аштарак; села Вардаблур, Шенкани, Каниашир, Беркарат, Садунц, Цахкаовит, Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Гегадир;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы 1-7, частично 1-ый квартал, частично улицы Анрапетутяна, Ереванян в городе Масис; села Воскетап, Покр Веди, Таперакан, Аралез, Нор Кянк; частично село Айгаван;

10։00-13։00 частично село Зангакатун;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично села Караглух, Серс;

в Котайкской области:

10։00-15։00 община Арзакан, газозаправочная станция “Ашнах’, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Банаван” полностью; улица Еркрабаннери полностью; жилой дом на улице Еркрабаннери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Аргел;

11:00-16։00 частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Гарни и Маяковский; села Гегадир, Вохчаберд, Ацаван; кварталы “Терян”, “Дурян” в селе Ариндж;

в Тавушской области:

10։00-13։00 улица Абовяна, частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Ехегнит, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут, Ваагни;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Меграшат, Вохчи, Бюракн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-16:00 села Нжде и Цгуни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 5 на улице Корюна, жилые дома 4, 6/1, 6 на переулке Корюна, жилые дома 2, 2а на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице Исаакяна, жилые дома 39, 41, 43, 45, 45а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40-40/2, 42/1, 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 19-21 на улице Н. Тиграняна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 село Нор Ерзнка;

11:00-17:00 село Цахкаовит;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

11։30-13։00 станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок ''Веду Гину Горцаран”;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-11։30 село Аратес; частично села Гохтаник, Гермон;

в Котайкской области:

10։00-14։00 частично общины Арзакан, Агверан; станции “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частные дома Джрвежа;

11:00-16։30 села села Арамус, Катнахбюр; абоненты (не являющиеся жильцами) прилегающие к селу Маяковский; тепличные хозяйства Камариса; производственные предприятия “Спирта”, “Кислорода” в Арамусе;

в Тавушской области:

11։00-14։00 села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак, гостинично-ресторанный комплекс “Маисян Камурж”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

в Лорийской области:

12:00-17:00 кварталы “Ани”, “Ван” 1-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Новы, В. Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Комитаса, Шаталова, Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Ханджяна, Грибоедова, Туманяна, Демирчяна в городе Ташир.