Вторник, 12 Сентября 2023 19:10

АрмИнфо.Замглавы Комитета госдоходов Армении Цовинар Согомонян освобождена от занимаемой должности.

<Освободить Цовинар Согомонян от занимаемой должности с 15 сентября>, - говорится в решении премьера Никола Пашиняна от 12 сентября.

Напомним, что Цовинар Согомонян была назначена первым заместителем руководителя аппарата премьер-министра решением главы правительства Армении Никола Пашиняна 26 января 2021 года. До этого, с июня 2017 года решением тогдашнего премьер-министра Карена Карапетяна, Согомонян руководила финансово-экономическим управлением аппарата правительства Армении. 6 октября 2021 года Согомонян была назначена заместителем председателя Комитета госдоходов (КГД) Армении.