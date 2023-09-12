Вторник, 12 Сентября 2023 17:41

АрмИнфо. Российская сторона предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в связи с российской гуманитарной помощью населению Нагорного Карабаха.

<В русле инициативы, выдвинутой министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в ходе трехсторонней встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 25 июля с.г. в Москве, во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами прорабатывалась схема параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов. С учетом существенного расхождения позиций, высокого уровня взаимного недоверия эта работа продвигалась непросто. В качестве первого шага 12 сентября с.г. в регион была поставлена партия гуманитарной помощи по линии общероссийской общественной организации <Российский Красный Крест>. Нуждающимся в помощи жителям Нагорного Карабаха было передано порядка 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей. Ожидаем, что с учетом достигнутого ранее понимания в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор, и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе>, - отмечается в комментарии.

Захарова также подчеркнула, что в Москве рассчитывают, что таким образом гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена. Это, в свою очередь, создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом и возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений.